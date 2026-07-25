Купальный сезон продолжается: температура моря на пляжах Одессы

Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Морская вода у побережья Одессы по-прежнему подходит для купания. В субботу, 26 июля, ее температура составит +20...+21 °C. При этом в городе и области синоптики не прогнозируют значительных осадков, а дневная температура воздуха достигнет +30 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 26 июля

В воскресенье в Одессе ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +16...+18 °C, днем — +25...+27 °C. Температура морской воды — +20...+21 °C.

Погода в Одесской области 26 июля

В Одесской области также прогнозируется переменная облачность без значительных осадков. На автодорогах области видимость будет хорошей. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 °C, днем — +25…+30 °C.

Погода на ближайшие дни

По прогнозам синоптиков, в течение следующих двух суток в Одесской области и вдоль морского побережья сохранится переменная облачность без значительных осадков. Только 28 июля местами возможны небольшие дожди с грозами.

Ветер будет преимущественно северо-западным, а 27 июля он сменится на южный, однако останется нештормовым.

Температурный фон существенно не изменится: ночью +13...+18 °C, днём — +25...+30 °C. Морская вода в ближайшие дни прогреется до +21...+22 °C. Волнение на море останется слабым, а уровень моря — безопасным.

Погода в ближайшие дни. Фото: скриншот

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области в разгар лета зацвел желтый мачок. Это редкое растение, занесенное в Красную книгу Украины. В природном парке оно сохранилось лишь на двух участках побережья Черного моря, где находится под особой охраной.

Также Новини.LIVE писали, что на Приморском бульваре в Одессе продолжаются археологические раскопки. В этом сезоне исследователи обнаружили остатки древнегреческого оборонительного сооружения возрастом около 2,5 тысячи лет. Кроме того, археологи нашли артефакты времен генуэзской фактории и османского периода. Новые открытия помогают лучше понять историю территории, на которой возникла современная Одесса.