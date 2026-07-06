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Главная Одесса Курортный сезон в Одессе: безопасность на побережье сегодня

Курортный сезон в Одессе: безопасность на побережье сегодня

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 16:24
Открытые пляжи Одессы: часы работы и правила
Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе постепенно растет количество официально открытых пляжей. Однако даже в тех местах, где разрешено купаться, по-прежнему действуют строгие требования безопасности. После недавних трагедий власти усилили проверки, а отдыхающих в очередной раз призывают не заходить на закрытые участки побережья.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал депутат Одесского областного совета Александр Ахмеров.

Открытые пляжи

На данный момент в Одессе и области официально открыто 35 пляжей из 48 имеющихся. Часть побережья до сих пор проходит комиссионные проверки, в ходе которых оцениваются безопасность, наличие укрытий и медицинского обеспечения.

"Всю эту неделю проводится комиссионное обследование остальных пляжей. Прежде всего, внимание уделяется, как всегда, вопросам безопасности. То есть бомбоубежищам, чтобы люди могли до них добраться", — сообщил депутат Одесского областного совета Александр Ахмеров.

По его словам, для открытия пляжа также важно, чтобы на нём был медик или договор с медицинской службой для оказания помощи отдыхающим.

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Новые открытые участки

После очередного комиссионного обследования в Одессе официально открыли еще восемь пляжных зон. А именно:

  • Ланжерон — два участка комплекса "Причал №1" и участок в районе Желтого камня;
  • Видрада — пляжные комплексы "LEO" и "MOON";
  • Аркадия — пляжный комплекс "Ибица";
  • 11-я станция Большого Фонтана — пляжный комплекс "COCOS BEACH";
  • пляж Курортный — пляжный комплекс "Икра".

Пляжи, открытые ранее

  • Ланжерон — семь участков в районе Двух шаров и пляж возле заведения "Веранда";
  • Дельфин — пляжные комплексы "UnderAir" и "Либерти", комплекс "Калетон" и инклюзивный пляж "Безмеж";
  • Малый Фонтан — комплекс "Ла Камбала";
  • Аркадия — пляжный комплекс "Кокос", пляжи комплексов "Ред Лайн" и "Портофино";
  • 10-я станция Большого Фонтана — муниципальный пляж и комплекс "Чайка";
  • 11-я станция Большого Фонтана — муниципальный инклюзивный пляж;
  • 12-я станция Большого Фонтана — комплекс "Паблик";
  • 14-я станция Большого Фонтана — коммунальный пляж и комплекс "Куба";
  • 15-я станция Большого Фонтана — комплекс "Пляж-15";
  • 16-я станция Большого Фонтана — пляж "Золотой берег", комплексы "Карма" и "Варадеро";
  • район ресторана "Юг" — муниципальный пляж.

Работа спасателей ​

Ахмеров подчеркивает, что открытие пляжа возможно только при наличии официальных разрешительных документов. Перед началом сезона специалисты тщательно обследуют акваторию, а на берегу должны постоянно находиться сертифицированные матросы-спасатели.

"Перед открытием пляжей водолазная служба проводит обследование дна и зоны, где можно купаться. И выдает соответствующий акт", — пояснил депутат.

​Он добавил, что предприниматели обязаны хранить эти акты и разрешительную документацию непосредственно на объектах. ​

Минная угроза

​Штормы в Чёрном море периодически срывают с якорей взрывоопасные предметы, которые выносит к берегу. Недавно в Грибовке произошел трагический случай, когда в результате детонации мины в воде погиб мужчина. У этого пляжа не было разрешения на работу.

"В Грибовке, кстати, пляж закрыт. И из-за шторма, как мы понимаем, оторвало одну из мин, и она оказалась в зоне, где, к сожалению, купались люди", — заявил Ахмеров. ​

Чиновник призывает игнорировать закрытые зоны отдыха и обращать внимание на специальные информационные стенды. ​

Доступность укрытий

​На одесских пляжах уже установлено около 10 мобильных укрытий, также под защиту приспосабливают подвальные помещения прибрежных отелей и ресторанов. Однако пока отдыхающим не хватает информации о том, куда именно бежать во время воздушной тревоги.

"Сегодня у нас есть проблема, заключающаяся в том, что отдыхающие не знают, где именно можно укрыться в случае угрозы", — подытожил Александр Ахмеров.

Для решения этой проблемы на побережье планируют установить большие указатели и таблички со стрелками, указывающими направление движения к ближайшим укрытиям.

Как сообщали Новини.LIVE, отдых у моря остается одним из самых популярных вариантов летнего отпуска. После начала полномасштабного вторжения именно Одесса стала главным направлением для тех, кто хочет провести несколько дней на побережье в Украине. В то же время цены на такую поездку ежегодно меняются. На общую сумму влияют стоимость проезда, жилья, питания и других повседневных расходов.

Также Новини.LIVE сообщали, что депутат Одесского городского совета Светлана Осауленко заявила, что после гибели женщины на пляже в Одессе возбуждены уголовные дела. Кроме того, продолжаются проверки побережья.

Одесса отдых пляж
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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