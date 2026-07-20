Отдых в Аркадии в 2026 году: цены, пляжи, еда и жилье

Пляж в Аркадии. Фото: Новини.LIVE

Лето в самом разгаре, и Аркадия, как и всегда, остается одним из самых популярных пляжей Одессы. Каждый год сюда приезжают тысячи людей, чтобы отдохнуть у моря, сходить на концерты или просто потанцевать на дискотеках. Но насколько безопасна эта главная туристическая Мекка и, главное, как изменилась стоимость услуг в этом году?

Ответ на этот вопрос узнали журналисты Новини.LIVE, которые прошли по аркадийскому побережью с инспекцией.

Отдых в Аркадии

Одесская Аркадия остается главным туристическим магнитом. Несмотря на постоянные обстрелы, украинцы приезжают сюда со всех уголков страны на отдых. Здесь всё создано для того, чтобы хотя бы ненадолго забыть о том, что в стране идёт война: море, пляжи, клубы, рестораны, аквапарк. В этом месте царит особая атмосфера, не похожая ни на что другое. Каждый, кто приезжает сюда, находит именно то, что ему по душе: роскошь и гламур или скромный ужин под шум прибоя.

Аркадийская аллея. Фото: Новини.LIVE

Пляж Red Line

Слева от главной Аркадийской аллеи расположен комплекс Red Line. Это не только пляж, но и бассейны. Здесь также можно покушать, а вечером — отдохнуть в клубе. Что касается пляжа, то здесь всё оборудовано пандусами и деревянными дорожками, которые облегчают доступ к зоне отдыха людям, передвигающимся на инвалидных креслах. Рядом находится детская площадка, которой можно свободно пользоваться. Также для всех отдыхающих доступны раздевалки и туалет, а вот душ — только после аренды шезлонгов или бунгало.

Детская площадка на пляже Red Line. Фото: Новини.LIVE

Раздевалки на пляже Red Line. Фото: Новини.LIVE

Есть платная зона с шезлонгами и бунгало и бесплатная часть. Здесь отдыхающие могут разместиться на собственном полотенце.

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"Очень нравится, очень красивый пляж! Возможно, если бы было чуть чище, было бы лучше, но в целом всё устраивает. Мы не платили за шезлонги, отдыхаем на своих полотенцах", — говорит отдыхающая Светлана.

Отдыхающая Светлана о бесплатной части пляжа. Фото: Новини.LIVE

Пляж Red Line. Фото: Новини.LIVE

Что касается цен, то шезлонг здесь стоит от 500 гривен. Вигвам на двоих обойдется от 1200 до 1300 гривен. Лежак для компании из четырёх человек стоит от 2200 до 3000 гривен, столько же придётся заплатить и за палатку на четырёх. Но стоит учитывать, что придется оставлять денежный залог, равный стоимости аренды комфортных условий для отдыха. В цену входят матрас, зонтик, полотенце, душ и доступ к детскому развлекательному комплексу

"Здесь цена более или менее соответствует качеству. Приятно взять эти лежаки за среднюю, но все же завышенную цену — 500 гривен. Другие отдыхают на песке и недовольны, ведь стоимость лежаков вместе с едой и другими услугами может достигать 5 тысяч гривен. Кто сегодня готов заплатить 5 тысяч за один день? Если кто-то может себе это позволить, то это, конечно, приятно", — комментирует отдыхающий пляжного комплекса Red Line Дмитрий.

Клиент Red Line Дмитрий о ценах. Фото: Новини.LIVE

Пляжный комплекс Red Line. Фото: Новини.LIVE

На территории пляжа также дежурят спасатели. Они следят за ситуацией в воде и готовы быстро отреагировать в случае опасности или воздушной тревоги. При необходимости здесь могут оказать первую медицинскую помощь.

"Ежедневно с 8 утра до 8 вечера на пляже дежурят 3 спасателя, а спасательные посты оснащены всем необходимым оборудованием. Во время каждой воздушной тревоги спасатель поднимается на обзорную башню и через громкоговоритель призывает людей пройти в укрытие", — объясняет спасатель Роман.

Спасатель Роман о своей работе. Фото: Новини.LIVE

Вход в укрытие Red Line. Фото: Новини.LIVE

Укрытие расположено примерно в 50 метрах от моря, возле главного входа. Оно оснащено пандусами для удобного доступа людей в инвалидных креслах, а также обеспечено освещением, горячей водой, едой, напитками, развлекательными играми для детей и средствами пожаротушения. Самое простое укрытие площадью 627 кв. м рассчитано на 500 человек.

Вход в укрытие оборудован пандусом. Фото: Новини.LIVE

Условия в укрытии Red Line. Фото: Новини.LIVE

Пляж ITAKA

Рядом расположен пляжный комплекс ITAKA, который предлагает более дорогой формат отдыха. Шезлонг здесь стоит от 700 до 1000 гривен, лежаки и бунгало — от 3000 до 3500 гривен, а самая дорогая VIP-зона обойдется в 10 тысяч гривен в день. Пляжный комплекс предлагает пандусы для удобства посетителей, раздевалки, душевые, бассейн, джакузи, тренажеры и туалет после оплаты шезлонга или бунгало.

Пляжный комплекс ITAKA. Фото: Новини.LIVE

Душевые и раздевалки ITAKA. Фото: Новини.LIVE

Для тех, кто не хочет платить за шезлонг, есть отдельная бесплатная зона — здесь можно устроиться на собственном полотенце. Правда, выбор удобств минимален: в свободном доступе есть только раздевалки. Остальные услуги доступны уже на территории платной части.

Бесплатная зона пляжа. Фото: Новини.LIVE

Раздевалки в бесплатной зоне пляжа. Фото: Новини.LIVE

Во время воздушной тревоги отдыхающие могут перейти в укрытие, расположенное примерно в 30 метрах от моря. Внутри есть скамейки и розетки. При этом оно рассчитано лишь примерно на 20 человек.

Убежище возле ITAKA. Фото: Новини.LIVE

Пляж Ibiza

Пляжный комплекс Ibiza расположен в центре Аркадийской аллеи. Отдыхающим здесь шезлонг обойдется от 600 до 1000 гривен в день, стоимость зависит от дня недели и расположения: чем дальше от бассейна, тем дешевле. VIP-шезлонг у бассейна обойдется от 1000 до 1400 грн, лежак на двоих — от 2500 до 3500 грн. Также предлагают мягкую площадку на 6 человек от 3000 до 7000, бунгало до 6 человек от 4200 до 7000 грн. Кроме того, отдельно нужно заплатить 200 гривен за полотенце, а аренда камеры хранения стоит 100 гривен.

Пляжный комплекс Ibiza. Фото: Новини.LIVE

Пляж «Кокос»

Пляж «Кокос» расположен справа от Аркадийской аллеи, за ротондой. Он отличается покрытием, так как вместо песка здесь галька. Из базовых удобств для отдыхающих доступны раздевалки, душ и туалет, пользование которым стоит 20 гривен или входит в стоимость аренды шезлонга. Также работает спасательный пункт, а ближайшее укрытие расположено примерно в 300 метрах от побережья. В то же время море здесь заметно зацвело.

"Я выбираю этот пляж, потому что здесь естественно. Я, честно говоря, не очень люблю песок, мне больше нравится сидеть на камнях, когда ничего не прилипает к телу. Здесь очень приятные люди, и условия меня устраивают", — отмечает отдыхающая Валерия.

Отдыхающая Валерия о пляже «Кокос». Фото: Новини.LIVE

Шезлонг с матрасом и зонтиком обойдется в 500 гривен в день, а бунгало на четверых — в 1700 гривен. Стоит отметить, что именно возле этого пляжа находится мобильный медпункт, работающий с 8 утра до 8 вечера.

Пляж «Кокос». Фото: Новини.LIVE

Медицинский пункт. Фото: Новини.LIVE

Еда в Аркадии

Голодными в Аркадии точно не останетесь, но за перекус придется заплатить. Шаурма здесь стоит от 250 гривен, горячие блюда в местном заведении — от 230–245 гривен, а полноценный обед с напитком обойдется примерно в 400–500 гривен на человека. Кроме того, можно перекусить тем, что предлагают продавцы прямо на пляже; по их словам, у них всегда всё самое свежее.

"У нас есть кукуруза по 120 гривен, медовая пахлава по 100 гривен, бичок — 200 гривен, таранка — 150 гривен. Все пользуется спросом, а чаще всего покупают приезжие", — делится продавщица Ольга.

Продавщица Ольга о продукции. Фото: Новини.LIVE

Кукуруза и медовая пахлава. Фото: Новини.LIVE

Аквапарк

Еще один вариант отдыха в Аркадии — аквапарк Hawaii. Стоимость билета для взрослого начинается от 1300 гривен в день в будние дни и 1500 гривен в выходные. Для детей ростом до 140 сантиметров цена составляет от 1000 гривен в будние дни и 1400 — в выходные.

Аквапарк Hawaii. Фото: Новини.LIVE

В Аркадии найдется вариант на любой бюджет. Можно отдохнуть на собственном полотенце или потратить несколько тысяч гривен на шезлонг, еду и развлечения. Но при выборе пляжа лучше обращать внимание не только на цену, но и на то, есть ли поблизости укрытия, спасатели и хотя бы базовые удобства. Насколько Аркадия соответствует ожиданиям отдыхающих, каждый решает сам.

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