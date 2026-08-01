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Главная Одесса Логистика в Крыму рушится: РФ теряет пути снабжения

Логистика в Крыму рушится: РФ теряет пути снабжения

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 09:16
Плетенчук рассказал о проблемах российской логистики в Крыму
Удар по логистике РФ на юге. Фото иллюстративное: Главное управление разведки

Россия может столкнуться со все более серьезными проблемами с поставками топлива и других ресурсов в оккупированный Крым. Украинские удары уже существенно затруднили морскую и железнодорожную логистику, а поврежденный Крымский мост остается рискованным маршрутом. Сокращение поставок постепенно будет сказываться и на возможностях российских войск на юге. В то же время оценить реальный масштаб проблем с логистикой можно будет только со временем.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Логистика под давлением

Дмитрий Плетенчук отметил, что российская логистическая система в Крыму является крупной и сложной. Поэтому ее проблемы не обязательно становятся заметными сразу после ударов по отдельным маршрутам.

"Это обширная структура, логистика там очень разветвленная. Чтобы ее вытеснить, нужно наблюдать за ситуацией в динамике", — сказал Плетенчук.

По его словам, для России важны прежде всего потери материальной части. Речь идет о возможности заправлять и ремонтировать танки, катера и самолеты, которые используют оккупанты. Плетенчук добавил, что нынешняя динамика является положительной для Украины, но для оценки ее влияния на российские войска нужно время.

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Дефицит топлива

Проблемы с поставками могут повлиять не только на Крым, но и на российские группировки на юге Украины. Важный маршрут проходит из Ростова в Джанкой и обеспечивает войска в Крыму, а также часть оккупационных сил в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

"Когда этот поток сокращается, их возможности по ведению боевых действий также сокращаются", — пояснил представитель ВМС.

Он отметил, что топливо необходимо практически для всех направлений деятельности российских войск — от артиллерийских систем до беспилотников, работающих с помощью генераторов. По словам Плетенчука, особенно уязвимой может оказаться российская группировка на Херсонском направлении. В то же время он подчеркнул, что более точно оценить последствия дефицита топлива можно будет через несколько недель.

Пути снабжения

Россия уже лишилась или существенно ограничила несколько способов доставки ресурсов в Крым. Ранее оккупанты использовали крупные десантные корабли, железнодорожные и автомобильные паромы.

"Крупные десантные корабли, доставлявшие оружие, топливо и всё необходимое оккупантам, были уничтожены. Остальные скрываются", — рассказал Плетенчук.

По его словам, железнодорожные паромы также больше не могут обеспечивать прежние объемы перевозок. Автомобильные паромы имеют меньшие возможности, а их использование также стало проблематичным.

Крымский мост

Еще одним потенциальным маршрутом остается Крымский мост. Однако, по словам представителя ВМС, на данный момент нет подтвержденной информации о том, что Россия начала активно перевозить по нему топливо или тяжелую бронированную технику.

"Мост уже поврежден, и это опасно для них. Мы можем повторить то, что уже делали", — отметил Плетенчук.

В то же время у россиян остается сухопутный маршрут через оккупированные территории. Но он проходит ближе к линии фронта, а значит, более уязвим для украинских ударов.

Коридор для поставок

Плетенчук считает, что на данный момент у России нет простого способа быстро заменить утраченные маршруты. Авиаперевозки не способны обеспечить необходимые объемы, а использование авиации является дорогостоящим и сложным.

"Пока что нет никаких перспектив, что они найдут какой-то телепорт. Через аэропорт такие объемы не доставишь", — добавил представитель ВМС.

По его словам, развитие украинских дронных возможностей также усиливает давление на российскую логистику. Поэтому ситуация с поставками в оккупированный Крым для России остается сложной.

Как сообщали Новини.LIVE, Черноморский флот России больше не выполняет те задачи, ради которых его создавали. Большинство боевых кораблей укрывается в Новороссийске, а попытки восстановить флот регулярно срываются украинскими ударами. Кремль удерживает его в Чёрном море преимущественно по политическим причинам.

Также Новини.LIVE писали, что в оккупированном Крыму ситуация с электроснабжением сильно различается в зависимости от района. Сложнее всего сейчас на севере полуострова, где без света люди могут оставаться до двух недель. Также там есть проблемы с водоснабжением. В то же время ситуация с топливом несколько улучшилась, хотя цены остаются высокими.

Крым логистика удары по РФ
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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