Ловушка захлопывается: оккупанты теряют контроль над Крымом

Чонгарский мост. Фото: Андрющенко Time

Украинские защитники планомерно отрезают оккупированный полуостров от российских поставок. В результате успешных ударов по мостам и железной дороге захватчики оказались на грани полной логистической блокады. Ситуация с безопасностью заставляет гражданских россиян массово бежать, а военные вскоре потеряют возможность запускать ракеты.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал руководитель центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Запуски "Цирконов"

Российские военные долгое время использовали Крым как площадку для обстрелов украинских городов, в частности гиперзвуковыми ракетами. Однако последние точечные удары по радиолокационным системам и противовоздушной обороне врага существенно затруднили этот процесс. Энергетическая инфраструктура захватчиков также находится под постоянным огневым контролем.

"Я думаю, что этим летом мы увидим ситуацию, когда они действительно не смогут осуществлять запуски. Или они будут настолько опасны или затруднены, что они будут вынуждены вернуть все эти пусковые установки на территорию материковой Российской Федерации", — отмечает эксперт.

Логистический тупик

Разрушение автомобильных мостов в Чонгаре и вблизи Геническа остановило движение транспорта, перекрыв ключевые пути для военных грузов. Одновременно под удары попала железнодорожная станция Дебальцево и объекты в районе порта Кавказ, что парализовало поставки техники и топлива.

Читайте также:

"Все это демонстрирует, что, на самом деле, контроль над российской логистикой растет, и, фактически, мы уничтожаем российскую логистику. Это демонстрирует, что у нас есть преимущество в ударах по телу", — объясняет Андрющенко.

Настроения гражданского населения

Несмотря на заверения пропаганды о стабильности, реальная ситуация становится напряженной из-за второго за год топливного кризиса. Впервые за все время большой войны в середине июня на въезде в Крым нет автомобильных очередей, зато люди массово уезжают в обратном направлении.

"Нет людей, нет заработка. И здесь мы увидим где-то с июля просто кардинальное изменение настроений. Пока что они радуются надежде", — подчеркивает руководитель центра.

Изменение демографии

За годы оккупации Россия искусственно увеличивала количество своего населения на полуострове, особенно в крупных портовых городах. Например, Севастополь вырос в численности почти вдвое, тогда как сельские степные районы остались без воды и людей после подрыва Каховской ГЭС.

"Прирост россиян, безусловно, есть. Он есть в определенных точках и, к сожалению, пока не снижается. Ну, опять же, вопрос до деоккупации, ясно, что этих россиян там не будет", — говорит специалист.

Отношение Москвы

Общее количество российских граждан, незаконно переселившихся в Крым, в настоящее время оценивается в более чем 700 тысяч человек. При этом оккупационные власти крайне неохотно принимают беженцев с других новооккупированных территорий Украины, пытаясь вытеснить их дальше вглубь России.

"Отношение России и россиян к Крыму и к другим оккупированным территориям совершенно разное. Они считают Крым действительно своим, действительно российским, а все остальные оккупированные территории они считают придатками", — резюмирует Петр Андрющенко.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские удары на большие расстояния успешно разрушают логистику и военную машину Кремля. В результате регулярных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в оккупированном Крыму и некоторых регионах РФ уже начался дефицит бензина. На фоне колоссальных потерь на фронте и экономических проблем Украина продолжает давить на агрессора, чтобы заставить его к реальным переговорам.

Также Новини.LIVE писали, что Россия продолжает наращивать производство ракет и регулярно использует новые боеприпасы для ударов по Украине. По данным украинской разведки, ежемесячно враг выпускает более сотни баллистических и гиперзвуковых снарядов. Анализ обломков сбитых целей показывает, что значительная часть из них была изготовлена уже в 2026 году. Это свидетельствует о том, что они не задерживаются на складах и почти сразу попадают в арсенал российской армии.