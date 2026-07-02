Стоимость проезда в Одессе выросла до 25 грн: реакция горожан

Маршрутка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

С 27 июня выросла стоимость проезда в городских маршрутках. Теперь одна поездка стоит 25 гривен вместо прежних 20. Причина — рост цен на топливо. С декабря 2024 года топливо значительно подорожало. К этому добавляется ещё одна важная составляющая — обслуживание транспорта. Автобусы нужно ремонтировать, а запчасти стоят недешёво.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, как они относятся к нововведениям и повлияет ли это на частоту использования ими маршрутного такси.

Подорожание проезда

Многие горожане с пониманием отнеслись к таким изменениям, ведь повышение тарифа происходит на фоне общего роста цен в стране. Прежде всего оно связано с подорожанием топлива, последствиями российских атак на энергетическую инфраструктуру и ослаблением гривны. Кроме того, растут расходы бизнеса на заработную плату, логистику, закупку запчастей, ремонт и техническое обслуживание транспорта.

"В связи с тем, что топливо подорожало, то, конечно, цены растут. Ситуация, разумеется, критическая в нашей стране из-за войны. Живём и выживаем в таких условиях", — говорит одесситка Алла.

Алла о сложной ситуации в стране. Фото: Новини.LIVE

Состояние маршруток

Одесситы подчеркивают, что повышение цены на проезд должно быть оправдано лучшими условиями для пассажиров. Сейчас горожане часто сталкиваются со старыми маршрутками, тесными салонами и низким уровнем комфорта. Из-за этого новый тариф у многих вызывает вопросы, ведь заметных изменений в состоянии транспорта пассажиры пока не видят.

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"Я понимаю, чем вызвано это повышение стоимости проезда, ведь рост цен на другие товары влечет за собой подорожание маршруток. Думаю, для них это необходимость, но хотелось бы, чтобы качество маршруток и общественного транспорта было лучше", — комментирует Сергей.

Сергей о закономерном подорожании. Фото: Новини.LIVЕ

Сергея поддерживает и Максим. Повышать стоимость практически не за что, уровень комфорта равен нулю. Эта ситуация не меняется уже много лет, а проезд дорожает.

"Если ориентироваться на качество наших маршруток, то я скорее отрицательно отношусь к росту стоимости проезда. Но если учитывать повышение цен на бензин, то я их понимаю", — делится Максим.

Максим о качестве маршруток. Фото: Новини.LIVЕ

Часть горожан недовольна новым тарифом из-за дополнительной нагрузки на семейный бюджет. Особенно ощутимы эти изменения для пенсионеров, людей с невысокими доходами и пассажиров, которые ежедневно пользуются общественным транспортом и совершают несколько поездок.

"Отношусь к этому отрицательно, но что поделать? Особенно пенсионерам. Вот сейчас ждем троллейбус, потому что на маршрутке вдвоем выходит дорого. Нас не спрашивали", — жалуется жительница города Ирина.

Ирина о проблемах пенсионеров. Фото: Новини.LIVЕ

Некоторые одесситы уже задумываются о том, чтобы изменить привычные маршруты и чаще пользоваться более доступным электротранспортом. Для горожан это возможность сократить ежедневные расходы на поездки. Поэтому при выборе транспорта всё большее значение приобретают не только удобство и скорость, но и стоимость проезда.

"Всё закономерно: цены растут, топливо дорожает, но, конечно, в это сложное время людям будет тяжело. Пока троллейбус не подорожал, буду чаще им пользоваться", — говорит одесситка Оксана.

Оксана об альтернативных транспортных решениях. Фото: Новини.LIVЕ

Ходить пешком

Некоторые горожане уже смирились с новыми тарифами и пытаются приспособиться к изменениям. Чтобы не тратить лишнего на проезд, одесситы реже пользуются маршрутками на короткие расстояния и чаще преодолевают их пешком. Такой выбор помогает сократить ежедневные расходы, а заодно дает возможность больше двигаться и поддерживать физическую активность.

"В моём возрасте полезно ходить пешком. Я уже так решила, потому что маршрутки сильно подорожали. Я стараюсь, конечно, ведь это и на здоровье влияет, и кошелёк остаётся полнее", — подытоживает жительница города Татьяна.

Татьяна о заботе о здоровье в связи с подорожанием. Фото: Новости.LIVЕ

Повышение стоимости проезда в одесских маршрутках вызвало неоднозначную реакцию среди горожан. Часть пассажиров с пониманием относится к новому тарифу, связывая его с ростом цен на топливо, запчасти и обслуживание транспорта, но отмечает, что вместе с ростом цен на проезд должно меняться и качество перевозок. Для других новый тариф стал дополнительной нагрузкой на ежедневный бюджет, из-за чего приходится искать альтернативу передвижению по городу.

Как сообщили Новини.LIVE, одесская активистка раскритиковала состояние маршруток. В них она зафиксировала грязные салоны, ржавчину и поврежденный интерьер. Автор публикации утверждает, что снимки сделала во время утренней поездки на общественном транспорте.

Также Новини.LIVE писали, что в июле в Одессе продолжит действовать единый тариф на платную парковку в городе — 30 гривен в час. В то же время на части парковок у побережья будут действовать отдельные правила и более высокая стоимость стоянки. Кроме того, для отдельных категорий граждан сохраняются льготы на бесплатное пользование парковочными местами.