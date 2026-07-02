Маршрутки по 25 гривен: одесситы о тарифе и состоянии транспорта

Маршрутка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

С 27 июня выросла стоимость проезда в городских маршрутках. Теперь одна поездка стоит 25 гривен вместо прежних 20. Причина — рост цен на топливо. С декабря 2024 года топливо значительно подорожало. К этому добавляется ещё одна важная составляющая — обслуживание транспорта. Автобусы нужно ремонтировать, а запчасти стоят недешёво.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, как они относятся к нововведениям и повлияет ли это на частоту использования ими маршрутного такси.

Подорожание проезда

Многие горожане с пониманием отнеслись к таким изменениям, ведь повышение тарифа происходит на фоне общего роста цен в стране. Прежде всего оно связано с подорожанием топлива, последствиями российских атак на энергетическую инфраструктуру и ослаблением гривны. Кроме того, растут расходы бизнеса на заработную плату, логистику, закупку запчастей, ремонт и техническое обслуживание транспорта.

"В связи с тем, что топливо подорожало, то, конечно, цены растут. Ситуация, разумеется, критическая в нашей стране из-за войны. Живём и выживаем в таких условиях", — говорит одесситка Алла.

Алла о сложной ситуации в стране. Фото: Новини.LIVE

Состояние маршруток

Одесситы подчеркивают, что повышение цены на проезд должно быть оправдано лучшими условиями для пассажиров. Сейчас горожане часто сталкиваются со старыми маршрутками, тесными салонами и низким уровнем комфорта. Из-за этого новый тариф у многих вызывает вопросы, ведь заметных изменений в состоянии транспорта пассажиры пока не видят.

"Я понимаю, чем вызвано это повышение стоимости проезда, ведь рост цен на другие товары влечет за собой подорожание маршруток. Думаю, для них это необходимость, но хотелось бы, чтобы качество маршруток и общественного транспорта было лучше", — комментирует Сергей.

Сергей о закономерном подорожании. Фото: Новини.LIVЕ

Сергея поддерживает и Максим. Повышать стоимость практически не за что, уровень комфорта равен нулю. Эта ситуация не меняется уже много лет, а проезд дорожает.

"Если ориентироваться на качество наших маршруток, то я скорее отрицательно отношусь к росту стоимости проезда. Но если учитывать повышение цен на бензин, то я их понимаю", — делится Максим.

Максим о качестве маршруток. Фото: Новини.LIVЕ

Часть горожан недовольна новым тарифом из-за дополнительной нагрузки на семейный бюджет. Особенно ощутимы эти изменения для пенсионеров, людей с невысокими доходами и пассажиров, которые ежедневно пользуются общественным транспортом и совершают несколько поездок.

"Отношусь к этому отрицательно, но что поделать? Особенно пенсионерам. Вот сейчас ждем троллейбус, потому что на маршрутке вдвоем выходит дорого. Нас не спрашивали", — жалуется жительница города Ирина.

Ирина о проблемах пенсионеров. Фото: Новини.LIVЕ

Некоторые одесситы уже задумываются о том, чтобы изменить привычные маршруты и чаще пользоваться более доступным электротранспортом. Для горожан это возможность сократить ежедневные расходы на поездки. Поэтому при выборе транспорта всё большее значение приобретают не только удобство и скорость, но и стоимость проезда.

"Всё закономерно: цены растут, топливо дорожает, но, конечно, в это сложное время людям будет тяжело. Пока троллейбус не подорожал, буду чаще им пользоваться", — говорит одесситка Оксана.

Оксана об альтернативных транспортных решениях. Фото: Новини.LIVЕ

Ходить пешком

Некоторые горожане уже смирились с новыми тарифами и пытаются приспособиться к изменениям. Чтобы не тратить лишнего на проезд, одесситы реже пользуются маршрутками на короткие расстояния и чаще преодолевают их пешком. Такой выбор помогает сократить ежедневные расходы, а заодно дает возможность больше двигаться и поддерживать физическую активность.

"В моём возрасте полезно ходить пешком. Я уже так решила, потому что маршрутки сильно подорожали. Я стараюсь, конечно, ведь это и на здоровье влияет, и кошелёк остаётся полнее", — подытоживает жительница города Татьяна.

Татьяна о заботе о здоровье в связи с подорожанием. Фото: Новости.LIVЕ

Повышение стоимости проезда в одесских маршрутках вызвало неоднозначную реакцию среди горожан. Часть пассажиров с пониманием относится к новому тарифу, связывая его с ростом цен на топливо, запчасти и обслуживание транспорта, но отмечает, что вместе с ростом цен на проезд должно меняться и качество перевозок. Для других новый тариф стал дополнительной нагрузкой на ежедневный бюджет, из-за чего приходится искать альтернативу передвижению по городу.

Как сообщили Новини.LIVE, одесская активистка раскритиковала состояние маршруток. В них она зафиксировала грязные салоны, ржавчину и поврежденный интерьер. Автор публикации утверждает, что снимки сделала во время утренней поездки на общественном транспорте.

Также Новини.LIVE писали, что в июле в Одессе продолжит действовать единый тариф на платную парковку в городе — 30 гривен в час. В то же время на части парковок у побережья будут действовать отдельные правила и более высокая стоимость стоянки. Кроме того, для отдельных категорий граждан сохраняются льготы на бесплатное пользование парковочными местами.