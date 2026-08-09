Массированная ночная атака на Одессу: что было целью россиян

Разрушенный дом в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Россия давно не наносила по Одессе столь массированную атаку и на этот раз применила, в частности, дорогостоящие ракетные боеприпасы. Часть ударов пришлась на портовую инфраструктуру, однако в ВМС сомневаются, что такие затраты боеприпасов имели военную целесообразность. В то же время в Черном море российский флот продолжает избегать выходов кораблей из-за угрозы их потери.

Об этом в эфире "Ми — Україна" заявил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

РФ нанесла удар по Одессе и области

Ночью по Одесской области Россия запустила 11 ракет различных типов и до 100 беспилотников, среди которых были реактивные дроны и баллажирующие боеприпасы типа "Бандероль". Пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что такого «внимания» Одессе противник давно не уделял.

"Атака была довольно массированной. Такого «внимания» враг давно не уделял Одессе. Не пожалели они и довольно дорогостоящих боеприпасов ракетного вооружения. Сказать, что это было целесообразно с военной точки зрения, трудно", — сказал Плетенчук.

По уточненным данным, большинство из 11 примененных ракет летели к цели по баллистической траектории. В ходе боевых действий противовоздушная оборона сбила 72% вражеских БПЛА, пять из шести "Бандеролей" и одну ракету. Еще три ракеты в результате активного противодействия не достигли своих целей, места их падения устанавливаются.

Несмотря на работу ПВО, в Одессе и области зафиксировали попадания ракет и ударных беспилотников в девяти точках. Плетенчук отметил, что россияне вновь наносили удары, в частности, по портовой инфраструктуре.

"Очередной раз наносили удары по портовой инфраструктуре. Работают на картинку, работают на то, чтобы как-то накормить своего внутреннего информационного потребителя. Такие атаки, как правило, не влияют напрямую на ход боевых действий", — отметил представитель ВМС.

Что известно о последствиях атаки

В ночь на 9 августа Россия совершила массированную комбинированную атаку на Одессу и область с применением нескольких десятков ракет и беспилотников. Повреждения получили жилые дома, портовая и другая инфраструктура, автомобили.

После ударов в городе возникли пожары. В частности, в центре Одессы горел четырехэтажный жилой дом, площадь пожара достигла 1000 квадратных метров. По другому адресу огонь охватил два частных дома. Всего пострадало 12 человек.

Россияне также повредили энергетические объекты. Часть Приморского, Хаджибейского и Пересыпского районов осталась без электроснабжения на неопределенное время; обесточены и отдельные объекты критической инфраструктуры. Из-за проблем со светом в части города возникли перебои с водоснабжением.

Россияне возвращаются на буровые платформы

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска продолжают почти ежедневно использовать оккупированный Крым для запуска ударных беспилотников по Украине. Поэтому украинцы всё чаще видят сообщения о взрывах в районе аэродрома Гвардейское на полуострове, ведь именно эта локация является одной из главных площадок, откуда российские войска запускают дроны.

Еще одним направлением противостояния остаются буровые платформы в Черном море. Российские военные пытаются использовать их для размещения оборудования, наблюдения и противодействия украинским беспилотникам. Плетенчук отметил, что после украинских ударов россияне со временем пытаются возвращаться на такие объекты, поэтому Силы обороны вынуждены работать над ними систематически.

"Мы их выгоняем в дверь, а они забираются в окно. Периодически сокращаем численность находящихся там, но они периодически все же пытаются туда вернуться. Поэтому работа там ведется систематически", — рассказал представитель ВМС.

По его словам, для России важно сохранять на платформах свои "глаза и уши". Установленное там оборудование может влиять не только на военную обстановку, но и на гражданское судоходство, в частности, мешать работе GPS-навигации.

Российские корабли боятся выходить в море

Российский флот тем временем фактически продолжает избегать полноценных выходов в Черное море. По словам Плетенчука, в августе запусков крылатых ракет "Калибр" с кораблей еще не было. В прошлом месяце такие ракеты применялись трижды, причем пуски осуществлялись непосредственно с пункта базирования. Причиной такой тактики представитель ВМС называет опасность для самих российских кораблей.

"Конечно, это вызвано опасением просто банально не вернуться с этого выхода. Они рискуют, но выбирают такой путь, потому что риск выйти в море для них, видимо, больше", — подытожил Плетенчук.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области после российских ударов временно ограничили движение на отдельном участке трассы Одесса — Рени. Из-за этого затруднен проезд к некоторым пунктам пропуска на границе с Молдовой и движение от них в направлении Одессы. На доступных маршрутах образуются очереди, а водителям приходится искать альтернативные пути.