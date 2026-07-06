Массированные удары по Одесчине: названы главные цели России

Россия запускает ракеты с моря. Фото иллюстративное: росСМИ

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Российская армия продолжает регулярно наносить ракетные и дронные удары по Одесской области. Во время последней ночной атаки силы противовоздушной обороны перехватили крылатые ракеты "Калибр". При этом отдельные районы юга по-прежнему остаются среди главных целей врага.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Применение "Калибров"

В ночь на 6 июля российские войска применили крылатые ракеты "Калибр". По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, все они были уничтожены украинской противовоздушной обороной в Винницкой области.

"С юга к нам летели "Калибры", которые были перехвачены. Все они сегодня в статистике числятся как перехваченные", — сказал Игнат.

Одесса остается под ударами

По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, российские войска не меняют приоритетов при атаках на юге Украины. Они продолжают наносить удары по важным транспортным и логистическим объектам, а также по портовой инфраструктуре.

"Одесса часто подвергается атакам. Бессарабия — тоже. Мост в Затоке представляет интерес для врага. Часто атакуют и портовую инфраструктуру между Одесской и Николаевской областями", — отметил он.

Как усиливают защиту региона

При защите южных областей украинские военные используют не только традиционные средства противовоздушной обороны. Для отражения российских атак все активнее задействуют дроны-перехватчики, которые помогают уничтожать вражеские беспилотники.

"На этом направлении работают дроны-перехватчики, которые демонстрируют хорошие результаты по перехвату БПЛА", — добавил Игнат.

Ночной удар

В результате ночной атаки российских дронов в Одессе были повреждены многоэтажные и частные дома, общежитие, гаражи, автостоянка и автомобили. Наибольшие разрушения зафиксированы в Киевском и Хаджибейском районах города. На местах ударов работали спасатели и коммунальные службы, которые ликвидировали последствия обстрела и расчищали завалы. Известно об одном пострадавшем — 23-летнем мужчине, которому медики оказали необходимую помощь.

Возле поврежденных домов развернули оперативный штаб для оказания помощи жителям. Там можно подать документы на получение компенсации за поврежденное имущество. По состоянию на утро городские власти уже приняли 26 соответствующих заявлений.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 21 июня российские войска атаковали Измаильский район ударными беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили почти все вражеские цели. В результате удара был поврежден жилой сектор, загорелись частный дом и приусадебное строение. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

Также Новини.LIVE сообщали, что утром 20 июня под удар попал Белгород-Днестровский район на юге Одесской области. Вражеский беспилотник поразил гражданскую автозаправочную станцию. В результате попадания на заправке загорелось здание операторской и газовоз. Ситуация была критической, ведь существовала серьезная угроза взрыва цистерны с топливом. К счастью, во время этой атаки люди не пострадали.