МиГ-29 загорелся в небе над Одесчиной: ГБР начало расследование

Разбитый самолет в Одесской области. Фото: ГБР

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В Одесской области расследуют крушение истребителя МиГ-29 Вооруженных Сил Украины, произошедшее вечером 10 августа. По предварительным данным, самолет выполнял боевую задачу по уничтожению российских беспилотников, однако во время операции возникла нештатная ситуация.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Крушение МиГ-29

По данным ГБР, инцидент произошел в Березовском районе Одесской области. По предварительной информации следствия, украинский МиГ-29 был задействован в боевых действиях против вражеских дронов.

Во время активной фазы операции, а именно при пуске авиационной ракеты, произошла нештатная ситуация, в результате которой самолет загорелся. Пилот потерял управление истребителем, однако до последнего пытался спасти машину. Летчик успешно катапультировался. Его эвакуировали в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь. Жизни военного ничего не угрожает.

Разбившийся МиГ в Одесской области. Фото: ГБР

Детали расследования

Сразу после падения истребителя на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа ГБР. Сотрудники Бюро работали там всю ночь. Следователи осмотрели территорию, изъяли обломки самолета и продолжают их фиксировать. Также собирают материалы, которые могут помочь установить причины аварии, опрашивают свидетелей и военнослужащих.

В настоящее время правоохранители ищут бортовой самописец самолета, так называемый "черный ящик". Именно его данные могут оказаться важными для установления обстоятельств, при которых истребитель потерял управление. По факту падения МиГ-29 ГБР возбудило уголовное дело. Точную причину нештатной ситуации пока не называют — ее должны установить в ходе расследования.

Обломки разбившегося самолета. Фото: ГБР

Ранее Новини.LIVE сообщали, что после российской атаки на Одессу в ночь на 9 августа 12 человек обратились за медицинской помощью. По состоянию на утро 10 августа четверо пострадавших остаются в больнице. Большинство из них получили осколочные ранения различной степени тяжести. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, но его состояние стабильное и демонстрирует положительную динамику.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области гражданских жителей готовят к защите региона на случай попытки российской армии высадить десант. Людей обучают управлению дронами и тренируют на полигонах. Часть из них привлекают к участию в добровольческих формированиях территориальных общин.