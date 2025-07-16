ВСУ поразили ракетой военный корабль Черноморского флота России в Крыму, - АТЕШ

Корабль, который поразили. Фото: АТЕШ

Партизаны в Крыму заметили поврежденный атакой ВСУ военный корабль Черноморского флота РФ. Судно получило значительные разрушения, могут быть затоплены внутренние отсеки.

Об этом сообщают агенты партизанского движения АТЕШ.

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Агенты движения АТЕШ провели разведку в районе Килен-бухты в Севастополе и обнаружили корабль с явными следами повреждений после ракетного удара ВСУ. На верхней палубе судна заметны разрушения, которые военные пытаются скрыть с помощью сетки.

Поврежденный обстрелом корабль всегда сопровождается буксирными катерами. Кроме того, с борта судна регулярно откачивают воду. Это может свидетельствовать о том, что кроме повреждения корпуса в результате атаки были затоплены внутренние отсеки.

"По данным наших агентов, на момент удара корабль находился на 13-м судоремонтном заводе. Бортовой номер закрашен — еще одна попытка скрыть потери", — говорится в сообщении партизан АТЕШ.

Поврежденное судно. Фото: АТЕШ

Напомним, недавно мы писали о диверсии АТЕШ возле Крымского моста. А также о том, что РФ готовится к отражению атаки на полуостров.