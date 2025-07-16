ВСУ поразили ракетой военный корабль Черноморского флота России в Крыму, - АТЕШ

Минус ещё один — ВСУ вывели из строя ещё один корабль РФ
Партизаны в Крыму заметили поврежденный атакой ВСУ военный корабль Черноморского флота РФ. Судно получило значительные разрушения, могут быть затоплены внутренние отсеки.
Об этом сообщают агенты партизанского движения АТЕШ.
Атакованное судно
Агенты движения АТЕШ провели разведку в районе Килен-бухты в Севастополе и обнаружили корабль с явными следами повреждений после ракетного удара ВСУ. На верхней палубе судна заметны разрушения, которые военные пытаются скрыть с помощью сетки.
Поврежденный обстрелом корабль всегда сопровождается буксирными катерами. Кроме того, с борта судна регулярно откачивают воду. Это может свидетельствовать о том, что кроме повреждения корпуса в результате атаки были затоплены внутренние отсеки.
"По данным наших агентов, на момент удара корабль находился на 13-м судоремонтном заводе. Бортовой номер закрашен — еще одна попытка скрыть потери", — говорится в сообщении партизан АТЕШ.
Напомним, недавно мы писали о диверсии АТЕШ возле Крымского моста. А также о том, что РФ готовится к отражению атаки на полуостров.
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