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Главная Одесса Молдова разворачивает авто из Одесчины из-за одного документа

Молдова разворачивает авто из Одесчины из-за одного документа

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 19:15
Таможня Молдовы разворачивает одесские автомобили: новое требование
Пограничник проверяет автомобиль. Фото иллюстративное: Таможенная служба Республики Молдова

На пограничных пунктах пропуска с Молдовой усилили контроль за документами на автотранспорт. Путешественников предупреждают, что отсутствие справки о надлежащем техническом состоянии автомобиля может привести к отказу в пересечении государственной границы.

Какой именно документ стал обязательным для международных поездок — сообщают Новини.LIVE.

Обязательная проверка технического состояния

При прохождении таможенного контроля пограничные службы имеют право требовать подтверждение исправности автомобиля. Речь идет о международном сертификате технического осмотра, выданном аккредитованной диагностической станцией.

Этот документ подтверждает, что транспортное средство безопасно для дорожного движения и соответствует экологическим нормам. Без наличия такого документа водителю могут официально запретить въезд в соседнюю страну.

Новое правило действует для различных видов транспорта, поэтому владельцам рекомендуется позаботиться о сертификации заранее.

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Перечень документов для поездки

Помимо бланка о прохождении техосмотра, для успешного пересечения границы водитель должен предъявить:

  • действительный загранпаспорт;
  • водительское удостоверение соответствующей категории;
  • свидетельство о регистрации автомобиля;
  • полис международного страхования «Зеленая карта»;
  • молдавскую виньетку в качестве подтверждения оплаты пользования дорогами.

Если среди пассажиров есть несовершеннолетние, необходимо подготовить их загранпаспорта или свидетельства о рождении. При поездке с одним из родителей следует учитывать действующие юридические требования к сопровождению детей.

Перечень запрещенных предметов и товаров

Таможенная служба Молдовы напоминает о строгом контроле и ограничениях на ввоз следующих предметов:

  • любое оружие, спецсредства и боеприпасы;
  • психотропные или наркотические вещества;
  • лекарственные препараты строгого учета без рецепта врача;
  • мясная, молочная продукция и полуфабрикаты;
  • пчелиный мед;
  • живые растения, кусты и саженцы без фитосанитарных разрешений.

Попытка перевозки этих грузов грозит изъятием запрещенных предметов и наложением денежного штрафа.

Как сообщали Новини.LIVE, на трассе Одесса — Рени возле пункта пропуска "Рени — Джюрджюлешт" планируют установить систему видеонаблюдения и автоматического управления движением транспорта. Она будет работать совместно с сервисом "еЧерга" и позволит контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области завершили модернизацию сразу четырех пунктов пропуска на границе с Молдовой. Обновления должны сделать пересечение границы более комфортным для людей и быстрее для перевозки товаров. Кроме того, рядом с одним из пограничных пунктов обустроили новую сервисную зону для водителей и путешественников.

Одесса техосмотр выезд в Молдову
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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