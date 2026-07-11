Море у Одессы снова охладилось: прогноз погоды на воскресенье

Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В воскресенье, 12 июля, в Одессе и Одесской области ожидается тёплая, но нестабильная погода. Температура воздуха достигнет +27 °C, однако Черное море останется значительно прохладнее. Во второй половине дня местами по области возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе на 12 июля

В Одессе прогнозируется переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха составит +15...+17 °C ночью и +25...+27 °C днем. Ветер будет северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Несмотря на теплую погоду, температура морской воды останется на уровне +19...+20 °C, поэтому море будет ощутимо прохладнее, чем воздух.

Погода в Одесской области 12 июля

По области синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью преимущественно без значительных осадков, а днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха ночью составит +12...+17 °C, днем — +25...+30 °C. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. На автодорогах области видимость будет хорошей.

Прогноз на побережье Одесской области

Вдоль побережья Одесской области существенных осадков не ожидается. Ветер ночью будет юго-западным, а днем изменит направление на северо-западное со скоростью 6–11 м/с. Ночью прогнозируется умеренная волнение моря, из-за чего синоптики объявили I уровень опасности (желтый). Днем волнение станет слабым, а уровень моря останется безопасным. Температура воздуха вдоль побережья составит +15...+20 °C ночью и +24...+29 °C днём. Морская вода прогреется до 19–20 °C.

Погода в ближайшие дни

По прогнозу синоптиков, до 15 июля погодные условия в Одесской области существенно не изменятся. Область и в дальнейшем будет находиться под влиянием области пониженного атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность, периодические кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в ближайшие дни не будет превышать +30 °C, а температура морской воды будет держаться в пределах +19...+21 °C.

Температура в Одесской области в ближайшие дни. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Благодаря осадкам постепенно будет снижаться и пожарная опасность. По прогнозу на 12 июля, в Одессе и Белгороде-Днестровском она отсутствует, средний уровень ожидается в Болграде, Любашевке и Сарате, высокий — в Измаиле, а чрезвычайная сохранится в Раздельной, Затишье, Сербце, Черноморске и Вилковом. Синоптики призывают жителей области и в дальнейшем быть осторожными с открытым огнем, особенно в природных экосистемах.

Прогноз пожарной опасности. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Ранее Новини.LIVE писали, что высокая температура заставила коммунальные службы Одессы работать в усиленном режиме. В самые жаркие часы на городские дороги выезжают поливно-моющие машины, которые охлаждают покрытие и очищают улицы от пыли.

Также Новини.LIVE сообщали о том, во сколько обойдется отдых для семьи с ребёнком в Одессе. Это примерно 25 тысяч гривен. В эту сумму вошли дорога, проживание, питание, такси и другие повседневные расходы.

Кроме того, стоит добавить, что в начале лета аренда жилья в Одессе заметно подорожала. Аренда однокомнатной квартиры сейчас стоит 13 тысяч гривен. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 18 тысяч гривен. Трехкомнатные квартиры сдают в среднем за 25 тысяч гривен в месяц. Так, на аренду квартиры в жилом комплексе "Восьмая Жемчужина", расположенном в нескольких минутах от Аркадии, у туристки ушло 26 600 гривен за две недели.