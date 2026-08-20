Море в Одессе сохраняет летнее тепло: прогноз погоды на завтра

Люди отдыхают у моря. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В Одессе в пятницу ожидается сухая и жаркая погода, а море станет немного теплее. Завтра 21 августа синоптики прогнозируют уже +22...+23 °C. При этом в Одесской области сохранится серьезная пожарная опасность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Уровни пожарной опасности на территории Одесской области 21 августа. Фото: Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей

Море в Одессе станет теплее

За сутки температура морской воды у Одессы повысится примерно на один градус. В пятницу она составит +22...+23 °C против +21...+22 °C накануне. Волнение моря прогнозируется слабым, а уровень воды вдоль побережья останется безопасным.

На побережье будет без осадков. Ветер южный, 6–11 м/с. Температура воздуха ночью составит +17…+22 °C, а днем +27…+32 °C.

Погода в Одессе 21 августа

В самом городе синоптики прогнозируют переменную облачность, однако дождя не будет. Южный ветер будет достигать 7–12 м/с. Ночью воздух охладится до +19…+21 °C. В дневные часы будет +28...+30 °C.

Погода в Одесской области 21 августа

В Одесской области также ожидается сухая погода с переменной облачностью. Температура ночью составит +16...+21 °C, днем воздух прогреется до +28...+33 °C. На автодорогах области видимость будет хорошей.

Высокая опасность пожаров

Отдельно синоптики предупреждают о пожарной опасности. Согласно карте Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на большей части Одесской области 21 августа прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности. В районе Измаила и Болграда обозначена длительная чрезвычайная пожарная опасность. В Одессе уровень опасности на карте обозначен как высокий.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области во второй раз за несколько дней зафиксирована массовая гибель рыбы. На этот раз мертвого пиленгаса обнаружили сразу у двух сел на Хаджибейском лимане. Специалисты отобрали пробы воды для исследования, чтобы установить причину гибели рыбы.

Также Новини.LIVE сообщали, что на юге Одесской области из-за критического маловодья начали принудительно наполнять водохранилище Катлабух. Воду в него подают из Дуная с помощью насосной станции. Кроме того, водоемы Одесской области планируют модернизировать. Первым этапом должна стать реконструкция системы энергоснабжения главной насосной станции Суворовской оросительной системы. Проект предусматривает установку солнечной электростанции, систем накопления энергии и модернизацию насосного оборудования.