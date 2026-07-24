Морская логистика Украины под ударом: угроза для экономики

Погрузка зерна. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Украина рискует потерять значительную часть морской логистики из-за постоянных российских ударов по портовой инфраструктуре. Судовладельцы уже сокращают заходы судов в украинские порты, а альтернативные маршруты через Дунай также сталкиваются с проблемами. Последствия для экспорта и бюджета могут быть существенными.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

Порты без судов

Российские удары по портовой инфраструктуре создают все большие проблемы для украинского экспорта. По словам Куща, украинские порты физически продолжают существовать, однако их инфраструктура значительно повреждена, а судовладельцы не хотят рисковать экипажами и грузами. Эксперт отмечает, что даже механизм компенсации страховых расходов, который в свое время создало правительство для зернотрейдеров, уже не решает проблему. Риски для судов стали настолько высокими, что страхование не гарантирует безопасного захода в украинские порты.

"Мы фактически утратили портовую логистику на данном этапе войны. Потеряли одесские и дунайские порты с точки зрения их использования: они существуют, но инфраструктура значительно повреждена, и суда туда уже не заходят. Мы фактически сейчас остаемся в торговом контексте без моря", — отметил экономист.

Удары по логистике

Кущ считает, что нынешняя ситуация является следствием взаимных ударов по инфраструктуре. Украина атакует российские логистические объекты, а Россия в ответ пытается наносить удары по украинским портам и другим путям экспорта. Из-за этого риски для морских перевозок растут, а вместе с ними увеличиваются расходы бизнеса. Если суда перестают заходить в украинские порты, это влияет не только на аграрный сектор, но и на валютные поступления и наполнение государственного бюджета.

"Когда принимается решение о нанесении морских ударов, нужно понимать, что последуют ответные удары. Это такая диалектика войны: ты наносишь удар — в ответ следует удар. Сейчас такой обмен ударами происходит в контексте логистики, и фактически эта борьба идет по всей инфраструктурной системе", — добавил Алексей Кущ.

Альтернативы не создали

По словам экономиста, о рисках для морского экспорта нужно было говорить еще в начале полномасштабной войны. Он подчеркивает, что Украина должна была заранее готовиться к сценарию, при котором морские порты могут стать недоступными для крупных судов. Одним из решений Кущ называет развитие внутренней переработки сельскохозяйственного сырья. Это позволило бы экспортировать не большие объемы сырья, а продукцию с более высокой добавленной стоимостью, для перевозки которой требуется меньше транспортных ресурсов.

"Нужно было ещё в 2022 году исходить из того, что мы не сможем пользоваться портовой инфраструктурой. Нужно было развивать децентрализованную внутреннюю переработку сельскохозяйственного сырья, сокращать физические объемы экспорта и, соответственно, повышать его добавленную стоимость. Чем выше добавленная стоимость экспорта, тем меньше транспортных и логистических ресурсов требуется для его перевозки", — отметил специалист.

Дунайский маршрут

После проблем с морскими портами Украина пыталась активнее использовать дунайское направление. По реке грузы направлялись в порты Румынии, а оттуда — дальше в другие страны. Однако этот маршрут также имеет свои ограничения: из-за меления Дуная работа портов затруднилась, а небольшие суда не могут полностью заменить крупные морские балкеры.

"На Дунае наблюдается значительное меление, и там сейчас также парализована работа речных портов, которые были для нас некой альтернативой. На Дунай могут заходить суда с грузоподъемностью примерно 5–6 тысяч тонн, а крупные зерновозы и балкеры туда не заходят. Поэтому приходится загружать небольшие суда, вывозить их в открытое море или румынские территориальные воды и там перегружать на крупные зерновозы", — отметил Кущ.

Новые маршруты

Еще одним важным направлением Кущ называет развитие железнодорожных путей в Европу. По его мнению, Украина должна активнее интегрировать свою транспортную систему с европейской сетью и искать альтернативы морским перевозкам. Это поможет уменьшить зависимость экспорта от портов, которые остаются под угрозой российских атак.

"Нужно было говорить с европейскими партнерами о том, что для Украины сейчас это мегаактуальный проект. Нужно подключить украинскую железную дорогу к этой ветке, которая проходит через Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Для Украины это может стать важным альтернативным маршрутом экспорта", — подытожил экономист.

Как сообщали Новини.LIVE, Одесская область остается одной из главных целей российских атак. Россия регулярно наносит удары по портовой и припортовой инфраструктуре, пытаясь ослабить морскую логистику Украины. В то же время под угрозой остается работа зернового коридора и морской экспорт.

Также Новини.LIVE писали, что судовладельцы временно приостановили заход судов в черноморские порты Украины из-за роста угрозы российских атак. Государство не вводило ограничений на движение, а решения принимают сами операторы. В то же время правительство работает над решениями по возобновлению судоходства.