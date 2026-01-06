Видео
Главная Одесса Морские дроны в корне изменили войну в Черном море — эксперт

Морские дроны в корне изменили войну в Черном море — эксперт

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 09:19
Война без кораблей на море — почему роль морских дронов растет
Морские беспилотники в Черном море. Фото: коллаж Новини.LIVE

Морские дроны в корне изменили характер боевых действий в прибрежной зоне Черного моря. Это заставило противника пересмотреть подходы к использованию флота и даже прятать его как можно дальше от зоны досягаемости дронов.

Об этом говорится в колонке военного эксперта и бывшего офицера ВМС Израиля Дов Раз, который проанализировал опыт Украины и его значение для других стран для Новини.LIVE.

Читайте также:

Как морские дроны изменили подход к боям в море по опыту Украины

По словам автора, еще несколько лет назад безэкипажные морские платформы выполняли преимущественно разведывательные функции, однако полномасштабная война изменила их роль. В Черном море морские дроны стали полноценной ударной силой, способной действовать быстро и без риска для экипажей и дорогих кораблей. Решающим фактором в прибрежной войне, отмечает эксперт, стал темп принятия решений от обнаружения цели до нанесения удара.

Поворотным моментом он называет осень 2022 года, когда после атаки на Севастополь Россия впервые публично заявила об использовании надводных дронов в связке с воздушными беспилотниками.

С этого времени безэкипажные надводные аппараты начали восприниматься не как вспомогательный инструмент, а как оружие. Массовое применение таких систем создает постоянное давление на оборону и заставляет тратить значительные ресурсы на охрану портов и баз.

Отдельную роль в этой войне, по словам Дова Раза, играют и безэкипажные подводные аппараты, которые повышают неопределенность в районах портов и гаваней и усиливают угрозу даже в тылу. В результате эффект сдерживания, который ранее обеспечивали большие корабельные группировки, все чаще достигается путем использования морских дронов.

Автор отмечает, что прибрежная зона становится почти полностью "прозрачной" через спутниковую разведку, береговые сенсоры, воздушные средства наблюдения и открытые источники информации.

В таких условиях решающее значение имеют рассредоточение сил, уменьшение заметности и сокращение времени пребывания под наблюдением. Именно поэтому концепция ограничения доступа к акватории постепенно преобладает над стремлением полного контроля над морем.

Морские дроны, говорится в колонке, также меняют экономику войны. Относительно дешевые безэкипажные аппараты заставляют противника применять значительно более дорогие средства перехвата и постоянно держать силы в готовности. В то же время порты перестают быть безопасными зонами, поскольку удары, которые ранее требовали сложных операций, теперь могут осуществляться дистанционно. По его мнению, будущее за так называемыми гибридными флотами, где пилотируемые и беспилотные системы действуют как единое целое.

Подытоживая, Дов Раз отмечает, что современная морская война все больше сводится к темпу обучения и способности быстро интегрировать новые технологии. Именно это, а не количество кораблей, будет определять преимущество в будущих конфликтах.

Напомним, также в авторской колонке член совета директоров Augusta Investments Алессандро Риччи объяснил, почему Европе надо усиливать береговую охрану экранопланами.

Отдельно узнайте, как пираты и хакеры научились атаковать подводные коммуникации в Европе и что с этим можно делать.

Черное море дроны война в Украине флот морские дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
