Плетенчук о морском коридоре и теневом флоте РФ

Судно в порту. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Россия продолжает создавать угрозы для судоходства в Чёрном море и пытается затруднить работу украинских портов. Несмотря на это, морской коридор продолжает функционировать, а отдельные суда заходят в украинские порты. В то же время российский теневой флот сталкивается со всё большими проблемами из-за ударов Украины.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Кто защищает суда

Безопасность судоходства в украинских водах сейчас обеспечивают именно силы обороны Украины. По словам Плетенчука, речь идет не только о Военно-морских силах, но и о морской охране и других подразделениях, которые участвуют в отражении российских атак.

"Что касается обеспечения безопасности судоходства в нашей акватории, в нашем территориальном море, то, конечно, эти задачи возлагаются на Военно-морские силы, в частности на морскую охрану. Это и другие компоненты сил обороны Украины, которые непосредственно участвуют в отражении этих атак. Поэтому на сегодняшний день эти задачи выполняют силы обороны Украины", — рассказал представитель ВМС.

Плетенчук также отметил, что привлечение других стран теоретически возможно, но для этого нужны политические решения. Сейчас каждое государство Черноморского региона действует в рамках своей зоны ответственности и международного морского права.

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Риски для судовладельцев

Россия пытается сделать работу украинских портов настолько опасной, чтобы судовладельцы сами отказывались от захода в них. Плетенчук называет это частью тактики РФ по созданию морской блокады, однако повторить сценарий 2022 года России сейчас сложнее.

"Это тактика нашего врага — создать такие условия, при которых риски будут превышать выгоду. Создать условия для морской блокады классическим способом. Конечно, враг не может этого сделать. Причина только одна: они не могут даже выйти в море, запустить «Калибры». Готовы рисковать собственной базой. Поэтому речь о том, чтобы повторить свои действия 2022 года, пока не идет", — отметил Плетенчук.

По словам представителя ВМС, именно возможность России наносить удары по судоходству остается одним из главных рисков для работы коридора.

Цена для экономики

Морской экспорт имеет большое значение для Украины, поскольку страна имеет прямой выход к мировым торговым путям. Полная остановка коридора создала бы серьезные проблемы для экспорта украинских товаров.

"Здесь говорить о том, что Украина может обойтись без морского экспорта, сложно. Мы все с вами помним, как из поездов и грузовиков сыпалось украинское зерно на землю. К сожалению. Морские коридоры работают по другим правилам", — добавил представитель Военно-морских сил ВСУ.

Плетенчук подчеркнул, что выход к морю дает Украине возможность быть менее зависимой от других стран при транспортировке и продаже своих товаров и услуг. В то же время это требует способности самостоятельно защищать собственную акваторию.

Защита судов

Несмотря на российские угрозы, отдельные суда продолжают заходить в украинские порты и выходить из них. При этом в ВМС не раскрывают подробности организации их движения и мер безопасности. Однако так называемые «мангалы» для защиты кораблей устанавливать не будут. Речь идет о специальных конструкциях, которые ранее можно было заметить на российских судах. По словам Плетенчука, таким образом Россия пытается фактически приравнять гражданские суда к боевой технике.

"Мы пока не можем раскрывать подробности работы, но таких судов я не вижу. И здесь нужно понимать, что эти элементы защиты, о которых вы сейчас думали, — это, в принципе, как раз на тех судах можно было увидеть, которые являются собственностью страны-агрессора. Поэтому я думаю, в нашем коридоре вы это вряд ли увидите", — отметил он.

Проблемы теневого флота

Отдельно Плетенчук рассказал о российском теневом флоте, который используется для поддержки военно-экономического потенциала РФ. По его словам, для России морской экспорт оказался важнее, чем могло казаться ранее, а ограничения на работу судов уже создают для нее проблемы.

"Что касается выхода в море судов, которые обеспечивают российский военно-экономический потенциал поступлениями иностранной валюты, то здесь у них ситуация довольно сложная. Как оказалось, экспорт зерна для России через черноморские порты имеет гораздо большее значение, чем считалось. Действительно, они сделали большую ставку именно на эти поставки", — сказал Плетенчук.

Представитель ВМС добавил, что российский экспорт зерна серьезно страдает. В то же время проблемы возникают и с другими морскими перевозками, в частности нефтяными.

Новый флот РФ

Россия также пытается создать отдельный теневой флот для перевозки газа и обхода санкций. Плетенчук считает, что Москва и в дальнейшем будет искать способы обойти ограничения, хотя газовозы значительно сложнее обычных танкеров из-за особенностей хранения газа.

"Да, конечно, они будут пытаться. И у них, кстати, есть такой опыт. Видимо, иранские коллеги поделились с ними знаниями о том, как обходить санкции в отношении экспорта и импорта. Поэтому в этом нет ничего удивительного. Да, с газовозами ситуация немного иная. Они гораздо сложнее по конструкции", — добавил пресс-секретарь.

Плетенчук привёл пример пожара на газовозе, который украинские военные тушили несколько суток. По его словам, такая ситуация показывает, насколько сложной может быть работа с подобными судами в случае возгорания.

Сколько судов осталось

Точно определить, какая часть российского теневого флота уже уничтожена или выведена из строя, сложно. Причина в том, что информация о владельцах таких судов часто непрозрачна, а сам флот постоянно пополняется новыми кораблями.

"Что касается судов теневого флота, то здесь сложно подсчитать, потому что там довольно часто неясная ситуация ни с владельцами, ни с другими данными. Если смотреть на MarineTraffic, то сейчас довольно тихо. Но анализировать такие источники достаточно сложно, чтобы определить, какой процент уничтожен", — сообщил Дмитрий Плетенчук.

В то же время Плетенчук считает главным не конкретный процент потерь, а масштаб проблем, с которыми столкнулась Россия. По его словам, Украина вывела из строя десятки судов, тогда как россиянам приходится искать способы заменить сотни поврежденных или выведенных из эксплуатации судов.

"Главный результат таков: фактически, начав эту кампанию, россияне, если смотреть на итоги, можно сказать, что проиграли. Потому что у нас речь идет о десятках судов, причем легальных, а у них — о сотнях, выведенных из строя. И поверьте, они сейчас точно так же ищут выход из этой ситуации. На самом деле их это очень волнует", — подытожил он.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина неоднократно наносила удары по российскому порту в Новороссийске, что повлияло на его работу. Из-за ударов отгрузки резко сократились. Это создает проблемы для экономики РФ и ее способности полноценно использовать портовую инфраструктуру.

Также Новини.LIVE писали, что силы обороны Украины провели масштабную атаку на военную базу и портовую инфраструктуру России в Новороссийске. В результате операции были поражены три военных корабля Черноморского флота РФ. Среди них — два носителя крылатых ракет "Калибр". Также под удар попали российская РЛС, причалы и объекты нефтяной инфраструктуры.