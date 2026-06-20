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Главная Одесса На границе Одесчины с Молдовой открыли новые пункты пропуска

На границе Одесчины с Молдовой открыли новые пункты пропуска

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 14:43
Обновленные пункты пропуска Одесской области на границе с Молдовой
Пункт пропуска в Одесской области. Фото: Алексей Кулеба/Telegram

В Одесской области завершили модернизацию сразу четырёх пунктов пропуска на границе с Молдовой. Обновления должны сделать пересечение границы более комфортным для людей и ускорить перевозку товаров. Также рядом с одним из переходов обустроили новую сервисную зону для водителей и путешественников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на вице-премьера по вопросам восстановления Алексея Кулебу.

Новые условия

Модернизацию завершили на пунктах пропуска "Старокозаче — Тудора", "Долинское — Чишмикиой", "Лесное — Сеиц" и "Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга". На объектах установили новые модульные сооружения, резервные источники питания, современное освещение и обновили инженерные сети. Также обустроили пешеходные зоны и улучшили условия работы пограничников и таможенников.

Сервисная зона

Отдельно завершили строительство современной площадки возле пункта пропуска "Рени — Джюрджюлешть" на трассе Одесса — Рени. Зона рассчитана на 46 грузовиков и 13 легковых автомобилей. Для водителей создали условия для отдыха, организовали освещение, водоснабжение, водоотведение и безбарьерный доступ.

Развитие границы

Модернизация пунктов пропуска должна улучшить движение людей и товаров, поддержать экспорт и развитие логистических маршрутов. В рамках этих проектов Украина продолжает обновлять пограничную инфраструктуру в соответствии с европейскими стандартами.

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"Мы продолжаем системно модернизировать границу. Создаем современную инфраструктуру, которая будет соответствовать европейским стандартам и обеспечит эффективное сообщение Украины со странами ЕС", — отметил Кулеба.

Видеоконтроль движения

Отметим, что на трассе Одесса — Рени возле пункта пропуска "Рени — Джюрджюлешт" планируется установить систему видеонаблюдения и автоматического управления движением транспорта. Она будет работать совместно с сервисом "еЧерга" и позволит контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Система предусматривает установку камер с распознаванием номерных знаков, обзорных камер, шлагбаумов и информационных табло. Водители смогут видеть актуальные данные о движении и очередях, а проезд будет открываться после проверки информации через "еЧергу". Завершить работы планируется до конца августа 2026 года.

Как сообщали Новини.LIVE, в июне 2026 года стоимость проезда в трамваях и троллейбусах в Одессе пока осталась без изменений, однако в Одесской области уже началось повышение тарифов на пригородные и внутриобластные маршруты. Перевозчики объясняют это подорожанием топлива, запчастей и обслуживания транспорта.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе временно изменили схему движения нескольких трамвайных маршрутов из-за ремонтных работ. Часть вагонов курсирует по сокращенным схемам, а два маршрута вообще приостановили. В то же время на ряде городских улиц продолжаются дорожные работы. Некоторые участки могут быть частично закрыты для движения.

Молдова КПП Одесская область
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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