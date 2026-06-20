Какие документы необходимы для въезда в Румынию на автомобиле

Румынская граница. Фото иллюстративное: ГПСУ

На границе с Румынией украинские водители всё чаще сталкиваются с дополнительными проверками документов. Помимо обычных документов на автомобиль и личных документов, пограничники могут потребовать подтверждение прохождения обязательного технического осмотра транспортного средства. При отсутствии такого документа в пересечении границы могут отказать.

Какие документы необходимо иметь для поездки в Румынию и что еще стоит учесть перед выездом — рассказывают Новини.LIVE.

Техосмотр могут проверить

При прохождении пограничного контроля водители традиционно предъявляют удостоверение личности, документы на автомобиль и международный страховой полис. В то же время в некоторых случаях сотрудники могут попросить предоставить сертификат, подтверждающий прохождение обязательного технического осмотра.

Такой документ подтверждает исправность транспортного средства и его соответствие требованиям безопасности дорожного движения. Получить сертификат можно после проверки автомобиля на аккредитованной станции технического осмотра, где оценивают работу тормозной системы, освещения, рулевого управления, уровень вредных выбросов и другие важные параметры. При отсутствии подтверждения техосмотра пограничники могут не разрешить въезд в Румынию.

Какие документы необходимо подготовить

Чтобы избежать проблем при пересечении границы, водителям рекомендуется заранее проверить наличие всех необходимых документов. В частности, при себе следует иметь:

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биометрический загранпаспорт или визу;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

международный страховой полис;

медицинскую страховку;

документы, подтверждающие цель поездки (бронирование жилья, приглашение и т. п.);

военно-учетные документы для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет;

доверенность на право управления транспортным средством, если автомобиль принадлежит другому лицу.

Ограничения на ввоз товаров

Особое внимание румынские таможенники уделяют вещам и продуктам, которые путешественники перевозят через границу. Под запретом остаются мясные и молочные продукты, мед, наркотические вещества, оружие, контрафактная продукция и животные без необходимых ветеринарных документов.

Также обязательному декларированию подлежат суммы наличных, превышающие 10 тысяч евро.

Что нужно учесть перед поездкой

Граждане Украины могут посещать Румынию без визы при наличии биометрического загранпаспорта. Правила Шенгенской зоны позволяют находиться на ее территории до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Во время транзитных поездок пограничники могут попросить подтвердить право на въезд в страну конечного назначения или предъявить вид на жительство. Кроме того, для поездки необходима медицинская страховка с покрытием не менее 30 тысяч евро.

Как сообщили Новини.LIVE, в Одесской области завершили модернизацию сразу четырёх пунктов пропуска на границе с Молдовой. Обновления должны сделать пересечение границы более комфортным для людей и быстрее для перевозки товаров. Также вблизи одного из переходов обустроили новую сервисную зону для водителей и путешественников.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что на трассе Одесса — Рени возле пункта пропуска "Рени — Джюрджюлешт" планируется установить систему видеонаблюдения и автоматического управления движением транспорта. Она будет работать совместно с сервисом "еЧерга" и позволит контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.