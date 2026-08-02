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Главная Одесса На границе с Румынией разворачивают авто с Одесчины: причины

На границе с Румынией разворачивают авто с Одесчины: причины

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 19:35
Пересечение границы с Румынией: документы для водителей автомобилей
Пограничник проверил автомобиль: Западное управление ГПСУ

Водителям, планирующим пересечь границу с Румынией через Одесскую область, следует заранее проверить документы на автомобиль. Во время пограничного контроля могут попросить подтверждение действующего технического осмотра. Также необходимо иметь при себе документы на водителя и транспортное средство.

Какие документы обязательны на границе с Румынией — сообщает Новини.LIVE.

Техосмотр автомобиля

Румынская пограничная полиция отмечает, что во время контроля водитель должен предъявить документ, удостоверяющий личность, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля и подтверждение прохождения периодического технического осмотра. Техосмотр должен быть действителен на момент пересечения границы.

Поэтому перед поездкой стоит проверить срок действия документа о техническом состоянии автомобиля. Если техосмотр для конкретного транспортного средства является обязательным, подтверждение его прохождения должно быть действительным.

Документы водителя

Для поездки на автомобиле в Румынию следует подготовить:

Читайте также:
  • действительный загранпаспорт или другой документ, дающий право на пересечение границы;
  • водительское удостоверение соответствующей категории;
  • свидетельство о регистрации автомобиля;
  • действующую "Зеленую карту";
  • документ о прохождении технического осмотра, если он обязателен для автомобиля;
  • документ, подтверждающий право пользования автомобилем, если водитель не является его владельцем.

Румынская пограничная полиция также указывает "Зеленую карту" и регистрационные документы среди документов для водителей, подтверждающих условия поездки.

Дополнительные документы

Во время проверки могут попросить подтвердить цель и условия пребывания. В зависимости от ситуации это может быть бронирование жилья, приглашение, медицинская страховка или подтверждение наличия средств на поездку. Перечень документов зависит от цели визита.

Граждане Украины с биометрическими заграничными паспортами могут въезжать в Румынию без визы для краткосрочных поездок. Безвизовый режим предусматривает пребывание до 90 дней в течение любых 180 дней.

Отдельно следует помнить о таможенных правилах. В частности, в отношении наличных денег действует правило декларирования: средства на сумму от 10 тысяч евро подлежат декларированию. То есть сам факт перевозки такой суммы не запрещен, но её необходимо задекларировать в соответствии с установленными правилами.

Перед поездкой водителям стоит проверить срок действия всех документов, особенно техосмотра и страховки. Это поможет избежать лишних задержек при прохождении контроля.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина и Румыния планируют существенно расширить сеть пунктов пропуска на общей границе. Одним из главных проектов станет строительство моста, который соединит населенные пункты Орловка и Исакча.

Также Новини.LIVE писали, что на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируется создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать совместно с сервисом «еЧерга» и поможет контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Румыния Одесская область выезд за границу
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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