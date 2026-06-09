На юге Украина уничтожает логистику РФ: враг усиливает удары

Боевые действия на фронте. Фото иллюстративное: 34 отдельная бригада морской пехоты

Украинские Силы обороны продолжают сдерживать российское наступление и наносить удары по военным объектам врага. Атаки по российской логистике и оборонной промышленности стали еще более ощутимыми. В то же время юг Украины, в частности Одесская область, остается одной из главных целей воздушных ударов РФ.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Новини.LIVE.

Удары по логистике

Май стал месяцем, когда украинские военные существенно усилили давление на российскую логистику. По словам представителя Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, именно это направление сегодня влияет на дальнейший ход боевых действий.

"Одним из ключевых результатов стало усиление ударов по вражеской логистике. Это существенно усложняет обеспечение российских войск и уменьшает их возможности на фронте. Ресурс у противника есть, но его уже меньше, чем раньше", — отметил Братчук.

Он добавил, что украинские силы также продолжают контратаки на отдельных участках фронта. Такие действия позволяют сдерживать российское наступление даже на самых горячих направлениях в Донецкой и Запорожской областях.

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Давление на Россию

Отдельным фактором Братчук назвал удары по военным и промышленным объектам на территории России. По его словам, эта работа только набирает обороты и постепенно масштабируется.

"Мы получаем больше возможностей для огневого контроля над важными объектами противника. Удары по военно-промышленному комплексу России уже стали системными. Эта тенденция будет сохраняться и в дальнейшем", — сказал он.

Спикер подчеркнул, что главной задачей остается нанесение таких потерь российской армии, которые она не будет успевать быстро компенсировать. Прежде всего это касается личного состава, который остается основой наступательных действий оккупантов.

Юг под ударом

Южные регионы Украины продолжают находиться под постоянной угрозой российских атак. Особое внимание враг уделяет портовой инфраструктуре и логистическим объектам вблизи моря.

"Россия пытается максимально атаковать южные регионы государства. Это связано с морем, портами и другими важными объектами. Именно поэтому вопрос усиления защиты Одесской области сегодня остается одним из приоритетных", — подчеркнул Братчук.

Он отметил, что борьба за логистику продолжается по обе стороны фронта. Именно поэтому удары по транспортным маршрутам и складам могут существенно влиять на дальнейшее развитие событий в летней кампании.

Роль искусственного интеллекта

Важным направлением развития украинской обороны становятся новые технологии. В частности, речь идет о дронах-перехватчиках, которые уже способны автономно находить и уничтожать вражеские беспилотники. Это поможет защитить украинские города, в частности Одесскую область, которая накануне пережила более 10 тревог.

"Мы также научились масштабировать современные технологии. Искусственный интеллект помогает не только в обороне, но и в контроле над важными направлениями. Эффективность дронов-перехватчиков растет буквально каждую неделю", — рассказал Братчук.

По его словам, именно технологическое преимущество может стать одним из ключевых факторов в войне. Украина не имеет таких мобилизационных ресурсов, как Россия, поэтому делает ставку на профессионализм военных и современные разработки, которые уже демонстрируют результат на поле боя.

Как сообщали Новини.LIVE, Крымский мост и прилегающая акватория остаются одними из важнейших объектов для российских сил на оккупированном полуострове. Для их охраны РФ привлекает корабли и постоянные патрули, однако ситуация в районе остается напряженной. Украинские военные внимательно следят за тем, что происходит возле моста и в море. В то же время россиянам приходится искать новые способы контроля над акваторией после потерь своих плавсредств.

Также Новини.LIVE писали, что российские оккупационные ресурсы сообщили об атаке беспилотников на мост вблизи Чонгара. Накануне ВСУ заявляли, что взяли под воздушный контроль часть маршрута Мелитополь — Чонгар, который захватническая армия использует для снабжения войск в Крыму и на южный фронт.