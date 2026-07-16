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Главная Одесса На Киевском рынке в Одессе вырос спрос на фрукты: цены на сегодня

На Киевском рынке в Одессе вырос спрос на фрукты: цены на сегодня

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Дата публикации 16 июля 2026 06:33
Цены на фрукты на Киевском рынке Одессы в июле 2026 года
Люди покупают фрукты. Фото: Новини.LIVЕ

На Киевском рынке в Одессе покупателям предлагается широкий выбор сезонных фруктов и ягод. Большая часть продукции уже поставляется украинскими производителями, хотя отдельные позиции по-прежнему остаются импортными. Продавцы отмечают, что летом на рынке стало больше людей, а наибольшим спросом пользуются малина, абрикосы и кукуруза. При этом цены зависят от сорта, качества и страны происхождения.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Киевском рынке Одессы и узнали актуальные цены на фрукты.

Что продают

На прилавках можно найти малину, клубнику, черешню, абрикосы, нектарины, виноград, кукурузу и другие сезонные фрукты. Часть товара уже украинского урожая, но отдельные фрукты пока привозят из-за рубежа. По словам продавщицы Оксаны, она выбирает импортные нектарины, ведь они слаще, а также продает египетский виноград. Остальная часть ассортимента — преимущественно украинского происхождения.

"Я работаю для своего покупателя. Нектарины пока беру импортные, потому что они слаще и качественнее. Виноград тоже пока египетский. А в целом почти весь товар уже наш, украинский", — рассказала продавщица Оксана.

Ціни на фрукти в Одесі
Продавщица Оксана о спросе. Фото: Новини.LIVЕ

Цены на фрукты

Стоимость фруктов зависит от качества, сорта и происхождения. На рынке можно найти как более дорогие отборные ягоды, так и более доступные варианты. Продавцы отмечают, что покупатели могут выбрать продукцию на любой бюджет.

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Ціни на фрукти в Одесі
Голубика на рынке. Фото: Новини.LIVЕ

Актуальные цены:

  • Малина — 180–250 грн/кг
  • Клубника — 150–200 грн/кг
  • Голубика — 500 грн/кг
  • Черешня — от 100 грн/кг
  • Абрикосы — 120–160 грн/кг
  • Нектарины — от 130 грн/кг
  • Виноград «Кишмиш» — от 200 грн/кг
Ціни на фрукти в Одесі
Виноград на прилавке. Фото: Новини.LIVЕ

Что покупают чаще всего

Продавцы говорят, что сейчас наибольшим спросом пользуются малина, абрикосы и кукуруза. Часть покупателей уже начинает делать заготовки на зиму, поэтому активно покупает ягоды. Также на рынке стало больше людей, ведь в Одессу приезжают гости из других регионов Украины. Многие покупают кукурузу, чтобы приготовить её дома, ведь это дешевле, чем на побережье.

"Сейчас больше всего покупают малину, абрикосы и кукурузу. Люди уже думают о заготовках на зиму, а ещё хотят побаловать себя сезонными фруктами. Покупателей стало больше, в Одессу приезжают люди из других городов, поэтому торговля оживилась", — отметила Оксана.

Ціни на фрукти в Одесі
Абрикосы на рынке. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, этим летом черноморский бычок на одесском Привозе стоит уже 700 гривен за килограмм. Продавцы говорят, что цена на него держится уже некоторое время, а больше всего такой рыбой интересуются отдыхающие. В то же время на рынке хватает и более дешевых видов черноморской рыбы, а некоторые позиции в ближайшее время могут даже подешеветь.

Также Новини.LIVE писали, что на одесском рынке Привоз значительно увеличилось количество сезонных фруктов и ягод. На прилавках уже преобладает продукция украинского урожая, а цены на отдельные позиции постепенно снижаются. Продавцы говорят, что наибольшим спросом сейчас пользуются черешня, персики, абрикосы и ягоды. Также с началом лета на рынке стало больше покупателей.

Одесса фрукты рынок
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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