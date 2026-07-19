На Одесчине из-за ракетного удара россиян погиб 16-летний юноша

Удар по Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Вечером 18 июля российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одесскому району. В результате атаки погиб подросток, еще семь человек получили ранения, в том числе двухлетний ребенок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Поисковые работы на месте попадания. Фото: ГУНП в Одесской области

Погиб подросток

По предварительным данным следствия, российские ракеты попали по объектам гражданской инфраструктуры Одесского района. Жертвой атаки стал 16-летний юноша. Также ранения получили двухлетний мальчик, четыре женщины в возрасте 22, 25, 27 и 28 лет, а также 27-летний и 40-летний мужчины. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Последствия атаки

В результате российского удара были повреждены два частных дома, помещение на территории спортивно-развлекательного комплекса, а также восемь автомобилей. Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по статье "нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей".

Воронка в земле от попадания ракеты. Фото: ГУНП в Одесской области

Атака на Одесскую область

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 18 июля Одесская область стала главной целью комбинированной российской атаки — оккупанты применили семь ракет различных типов и 90 ударных и имитационных беспилотников. В результате обстрелов были повреждены промышленная, энергетическая и жилая инфраструктура, возникли перебои с электро-, тепло- и водоснабжением в Одесском районе.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Россия также массированно атаковала портовую инфраструктуру области: повреждения получили склады, резервуары, здания и иностранное торговое судно, один человек погиб, ещё трое членов экипажа были ранены. В тот же день под повторный удар попало место, где спасатели ликвидировали последствия атаки.