На Одесчине зафиксирован массовую гибель рыбы: состояние водоемов

Мертвая рыба в лимане в Одесской области. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

В Хаджибейском лимане в Одесской области во второй раз за несколько дней зафиксировали массовую гибель рыбы. На этот раз мертвого пиленгаса обнаружили сразу возле двух сел. Специалисты взяли пробы воды на анализ, чтобы установить причину гибели рыбы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа.

Массовая гибель пиленгаса

Погибшую рыбу в Хаджибейском лимане государственные инспекторы совместно с представителями Одесского рыбоохранного патруля обнаружили 18 августа. Массовый замор пиленгаса зафиксировали возле Болгарки и Палиевки. Для проверки состояния водоема специалисты отобрали пробы воды. Образцы уже передали в лабораторию, где должны определить показатели качества воды и возможные причины гибели рыбы.

Рыба гибнет в лимане

Это уже второй зафиксированный случай массовой гибели рыбы в Хаджибейском лимане менее чем за неделю. 13 августа мертвую рыбу обнаружили недалеко от села Холодная Балка Нерубайской общины. Тогда на поверхности воды обнаружили погибших пиленгасов и карпов, а также креветок. Инспекторы также отобрали пробы воды и направили их на лабораторные исследования. Именно результаты анализов должны показать, что происходит с качеством воды и что могло вызвать массовую гибель водных биоресурсов.

Состояние водоемов Одесской области

Проблемы на Хаджибейском лимане фиксируются на фоне снижения уровня воды в других водоемах региона. По данным экологической инспекции, Дунай и Днестр действительно мелеют, однако пока не достигли опасных отметок. Запас до критических уровней ещё есть, поэтому непосредственной угрозы для населения и водохозяйственного сектора специалисты пока не прогнозируют.

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