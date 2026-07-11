На Одесчине обнаружили еще семь мертвых краснокнижных дельфинов

Мертвый дельфин на пляже. Фото: Ирина Выхистрюк/Facebook

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

На побережье Одесской области продолжают находить мертвых черноморских китообразных. Только за последние три дня на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" обнаружили еще семь погибших азовских дельфинов — редкого вида, находящегося под угрозой исчезновения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на доктора биологических наук, начальника научно-исследовательского отдела Национального природного парка «Тузловские лиманы» Ивана Русева.

Мертвый дельфин на побережье. Фото: Иван Русев/facebook

Гибель дельфинов

По словам ученого, только с конца мая 2026 года на территории нацпарка официально зафиксировали 74 выброшенных на берег мертвых черноморских китообразных.

Ученый подчеркивает, что азовка занесена в Красный список Международного союза охраны природы (IUCN). Этот вид находится под угрозой исчезновения.

"Эти невероятные и редкие животные морской фауны — морские обитатели, занесенные в Красный список МСОП (IUCN) со статусом EN (Endangered), что означает «вид, находящийся под угрозой исчезновения». Они погибли из-за войны, которую Россия ведет против Украины, и эта ужасная трагедия продолжается каждый день", — добавил эколог.

Новые случаи гибели морских животных фиксируются не только в Одесской области. Тела дельфинов также находят на побережье Николаевской области, в Румынии, Болгарии, Турции, Грузии, временно оккупированном Крыму и даже на территории России.

"Помимо трупов, на берег выбрасывает также контуженных войной дельфинов. Однако реальное общее количество убитых животных значительно выше и достигает, по нашим оценкам, уже двух десятков тысяч только за первое полугодие военного 2026 года, а за период полномасштабного вторжения — более 100 000", — написал Русев.

Дельфин, выброшенный на берег. Фото: Ирина Выхистрюк/facebook

Реальное количество погибших значительно больше

По оценкам ученых, официальная статистика отражает лишь небольшую часть реальных потерь. Как объясняет Иван Русев, около 95% тел погибших дельфинов опускаются на дно моря и не попадают на побережье. Из тех, кого волны выносят на берег, часть снова смывается в море или их утаскивают шакалы в заросли, из-за чего многие случаи остаются незадокументированными.

Причины гибели дельфинов

По словам Ивана Русева, в течение июня 2026 года на побережье Национального парка море вынесло 55 погибших дельфинов — это самый высокий месячный показатель с начала года. Тогда эколог назвал ситуацию беспрецедентной и предупредил, что популяция черноморских китообразных продолжает стремительно сокращаться.

Ученые подчеркивают, что главной причиной массовой гибели дельфинов является полномасштабная российская агрессия. Постоянные взрывы, использование сонаров, ракетные удары, минирование акватории и химическое загрязнение Черного моря наносят сокрушительный удар по морской экосистеме.

Другие случаи гибели дельфинов

Новини.LIVE писали, что, по заявлениям экологов, до войны такие случаи были единичными, однако после начала боевых действий смертность резко возросла. Мертвых дельфинов находили не только в Украине, но и у берегов Болгарии, Румынии и Турции.

В 2023-2025 годах мертвых животных продолжали находить на побережье Одесской области, особенно после активизации боевых действий у Крыма. Несмотря на это, Новини.LIVE писали, что весной этого года дельфины вновь вернулись в северо-западную часть Черного моря.