Повреждение терминала «Кернел» в Черноморске в результате атаки

Последствия удара по терминалу. Фото: Кернел/Facebook

Российские атаки на порт Черноморска привели к остановке работы одного из крупнейших экспортных терминалов. Повреждениям подверглись производственные мощности компании "Кернел", а часть зерна и подсолнечного масла была утрачена. В настоящее время специалисты оценивают масштабы ущерба и определяют, сколько времени потребуется на возобновление работы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на страницу компании «Кернел».

Атаки на порт

Во время массированных атак РФ на порт Черноморска в ночь с 10 на 11 и с 11 на 12 июля были повреждены терминалы компании "Кернел". Из-за значительных разрушений предприятие было вынуждено полностью остановить работу экспортного комплекса.

Последствия атак

По данным "Кернел", в результате ударов были повреждены оборудование для погрузки и разгрузки, линии электроснабжения, силосы для зерна и резервуары для хранения подсолнечного масла. В результате обстрелов было заблокировано, повреждено или полностью утрачено около 45 тысяч тонн пшеницы и 9 тысяч тонн подсолнечного масла. При этом среди сотрудников предприятия пострадавших нет.

Оценка повреждений

Сейчас специалисты проводят техническую оценку повреждений и определяют объем утраченной продукции. Когда именно терминал возобновит работу, будет зависеть от результатов инженерного обследования и темпов восстановительных работ.

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"Россия наносит удары по инфраструктуре, которая кормит мир. Но эти удары нас не останавливают, а заставляют быстро адаптироваться. И мы уже действуем!", — подчеркнули в компании.

Предыдущая атака

Отметим, что в начале мая терминал "Кернел" в Черноморске уже подвергся российской атаке. Тогда были повреждены резервуары для хранения подсолнечного масла. Один из них был полностью разрушен, также пострадали производственное оборудование и инфраструктура предприятия. В результате повреждений произошла утечка более 1100 тонн подсолнечного масла.

Удары по портам

По состоянию на начало июля в результате российских атак пострадали 264 мирных жителя. Также повреждено или разрушено более 960 объектов портовой инфраструктуры и атаковано более 200 гражданских судов. Несмотря на это, после обнародования этих данных Россия еще неоднократно наносила удары по портам, портовой инфраструктуре и гражданским судам в Одесской области.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Под обстрел попало гражданское торговое судно под флагом Республики Того, которое разгружало минеральные удобрения. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Также повреждены объекты портовой инфраструктуры.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что певица Надя Дорофеева приехала в Одессу с концертом, но поездка оказалась непростой. Из-за постоянных российских атак ей вместе с командой пришлось ночевать в подземном паркинге и неоднократно спускаться в укрытие. По словам артистки, только за сутки в городе прозвучало 13 воздушных тревог, из-за чего нормально отдохнуть не удалось.