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Главная Одесса На Одесчине прогремел мощный взрыв: РФ атакует балистикой

На Одесчине прогремел мощный взрыв: РФ атакует балистикой

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 11:09
Россия нанесла ракетный удар по Одесской области: раздался сильный взрыв
Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 23 июня, в Одесской области прогремел мощный взрыв. Его было слышно даже в Одессе. Враг в очередной раз нанес по региону удар баллистической ракетой. На данный момент информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Вибух на Одещині
Сообщение о взрыве в Одессе. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 23 июня, в Одесской области прогремели мощные взрывы. Воздушные силы сообщали о высокоскоростной цели в направлении области. Мониторинговые каналы уточняли, что баллистическая ракета летит в направлении Дальника. Информация о последствиях пока отсутствует.

Бомбоубежища в Одессе

Посмотреть полный перечень убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

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Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 21 июня российские войска нанесли баллистический удар по одному из районов Одесской области. В результате атаки погиб один человек, ещё трое получили ранения и находятся в больнице. Повреждения получили гражданские объекты, техника и транспорт. Правоохранители начали расследование очередного военного преступления РФ.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 21 июня российские войска атаковали Измаильский район ударными беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили почти все вражеские цели. В результате удара был поврежден жилой сектор, загорелись частный дом и хозяйственная постройка. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

взрыв Одесская область Обстрел Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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