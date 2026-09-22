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Главная Одесса На Одесчине прогремел взрыв: угроза применения дронов

На Одесчине прогремел взрыв: угроза применения дронов

Ua ru
22 сентября 2026 09:17
В Одесской области прогремел мощный взрыв: РФ наносит удары с помощью дронов
Срочная новость

Сегодня, 22 сентября, в Одесской области прогремел мощный взрыв. Его слышали даже жители города. Россияне атакуют город реактивными дронами. Одесситов и жителей области призывают не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях до окончания опасности.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

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Что такое реактивный дрон

Россия начала активнее применять реактивные версии ударных дронов «Герань». Они развивают более высокую скорость, чем обычные Shahed, поэтому их сложнее перехватить. В частности, «Герань-3» может разгоняться до 370 км/ч, а «Герань-4» — до 500 км/ч.

По данным украинской разведки, «Герань-4» имеет усиленный корпус и турбореактивный двигатель. Дрон способен выполнять маневры на скорости 300–400 км/ч и может нести боевую часть весом до 90 кг. В то же время из-за более мощного теплового излучения такие беспилотники могут быть более заметны для отдельных средств противовоздушной обороны.

Бомбоубежища в Одессе

Посмотреть полный перечень бомбоубежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

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Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру «15-35». Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Одесса взрыв Одесская область Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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