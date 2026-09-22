В Одесской области прогремел мощный взрыв: РФ наносит удары с помощью дронов

Срочная новость

Сегодня, 22 сентября, в Одесской области прогремел мощный взрыв. Его слышали даже жители города. Россияне атакуют город реактивными дронами. Одесситов и жителей области призывают не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях до окончания опасности.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что такое реактивный дрон

Россия начала активнее применять реактивные версии ударных дронов «Герань». Они развивают более высокую скорость, чем обычные Shahed, поэтому их сложнее перехватить. В частности, «Герань-3» может разгоняться до 370 км/ч, а «Герань-4» — до 500 км/ч.

По данным украинской разведки, «Герань-4» имеет усиленный корпус и турбореактивный двигатель. Дрон способен выполнять маневры на скорости 300–400 км/ч и может нести боевую часть весом до 90 кг. В то же время из-за более мощного теплового излучения такие беспилотники могут быть более заметны для отдельных средств противовоздушной обороны.

Бомбоубежища в Одессе

Посмотреть полный перечень бомбоубежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Читайте также:

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру «15-35». Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.