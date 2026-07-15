На Одесчине раскрыли схему с миллионами на военных

Полиция ведет дело. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Одесской области в суд было передано дело в отношении пяти участников организованной группы из числа командования воинской части. Они фиктивно оформляли мужчин на военную службу и присваивали государственные средства. Общая сумма ущерба превысила 15,1 млн грн. Обвиняемым грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Фиктивная служба

По версии следствия, организатором схемы был командир отдельного батальона. К незаконной деятельности он привлек трех своих заместителей и командира роты. В течение 2022–2025 годов они якобы оформляли на службу мужчин призывного возраста, которые фактически не служили. На таких людей оформляли служебные документы о призыве и прохождении службы. После этого им начисляли денежное довольствие, премии и другие выплаты. Деньги поступали на банковские счета, после чего их снимали наличными и распределяли между участниками схемы.

Миллионные убытки

По данным правоохранительных органов, фиктивно оформили 19 человек. Они не выполняли обязанностей военной службы, но получали выплаты по поддельным документам. В целом государству был нанесен ущерб в размере более 15,1 млн грн. Именно такую сумму, по версии следствия, присвоили участники организованной группы.

Что изъяли

Правоохранители сообщили, что провели более 100 санкционированных обысков в нескольких областях Украины. В ходе следственных действий были изъяты документы, черновые записи, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты, наличные деньги и другие вещественные доказательства. Фигурантов задержали, а суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Четверо обвиняемых воспользовались этой возможностью.

Дело передано в суд

Всех пятерых обвиняют в злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге и пособничестве в уклонении от военной службы путем подделки документов. Обвинительные акты уже направлены в суд. Если вина обвиняемых будет доказана в суде, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Другие случаи

В июне в Одессе правоохранители разоблачили офицера одного из районных ТЦК и СП, которого подозревают в вымогательстве взятки. По данным следствия, он якобы требовал тысячу литров дизельного топлива за помощь военнообязанному в решении вопросов, связанных с воинским учетом. Подозреваемого задержали после получения 100 талонов на топливо по 10 литров каждый.

Следствие считает, что офицер обещал содействовать удалению информации о мужчине из системы "Оберег", оформлению направления на военно-врачебную комиссию и получению заключения о годности к службе только в нештурмовых подразделениях. Суд поместил его под стражу с правом внесения залога в размере почти 1,5 млн грн. Если вина будет доказана, ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе в суд было направлено дело в отношении трех сотрудников районного ТЦК и СП, а также руководителя и члена общественной организации, которых обвиняют в вымогательстве денег у военнообязанных. По данным следствия, четверо фигурантов силой посадили мужчину в микроавтобус, возили по городу и вымогали 6 тыс. долларов, угрожая доставкой в ТЦК и отправкой на фронт. После получения денег их задержали.

Также Новини.LIVE писали, что одесситам за деньги оформляли фиктивное трудоустройство и командировки, что давало отсрочку от мобилизации и возможность выехать за границу. "Бронь" стоила до 8 000 долларов, командировка — до 10 000 долларов, а за незаконную переправку через границу — до 15 000 долларов. Делик с сообщниками также взимал ежемесячную плату в размере 10 тыс. грн с «клиентов» за «обслуживание» схемы.