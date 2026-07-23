На Одесчине раздались взрывы: регион подударом ракет

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Мария Луценко Редактор

Сегодня, 23 июля, в Одесской области прогремели мощные взрывы. Оккупанты в очередной раз нанесли по региону ракетный удар, вероятно, с использованием ракет «Оникс». Взрывы были слышны даже в самом областном центре. На данный момент информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает «Новости.LIVE».

Бомбоубежища в Одессе

Посмотреть полный перечень убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру «15-35». Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.