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Главная Одесса На Одесчине россияне обстреляли жилые дома: есть пострадавший

На Одесчине россияне обстреляли жилые дома: есть пострадавший

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Дата публикации 16 августа 2026 09:19
Россия нанесла удар по Одесчине: повреждены три жилых дома
Поврежденное многоэтажное здание. Фото: ГСЧС

В ночь на 16 августа российские войска вновь нанесли удар по югу Одесской области с помощью беспилотников. В Белгороде-Днестровском взрывная волна повредила пятиэтажные жилые дома. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера и ГУ ГСЧС в Одесской области.

На Одещині росіяни атакували житлові будинки
Дом без окон в Белгороде-Днестровском после атаки. Фото: ГСЧС

Повреждения в Белгороде-Днестровском

Основные повреждения этой ночью зафиксировали в жилой застройке города. Взрывной волной в трех пятиэтажках выбило остекление и частично повредило фасады. Рядом с домами также загорелась сухая трава.

"В Белгороде-Днестровском в результате вражеской атаки повреждены фасады и остекление в трех пятиэтажных жилых домах. По предварительным данным, к сожалению, один человек пострадал", — сообщил Олег Кипер.

Згоріле дерево перед будинком
Последствия атаки на Белгород-Днестровский. Фото: ГСЧС

На месте работают соответствующие службы. Для ликвидации последствий ГСЧС задействовало трех спасателей и одну единицу техники.

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Поврежденное многоэтажное здание в Белгороде-Днестровском. Фото: ГСЧС

Белгород-Днестровский под ударами

Это уже не первая российская атака на Белгород-Днестровский в течение августа. Так, Новини.LIVE сообщали, что накануне город более трех часов находился под атакой российских беспилотников. В результате террористических действий россиян было разрушено здание обувной фабрики. После попаданий на территории предприятия загорелись столовая и котельная, а также загорелся легковой автомобиль. Взрывной волной и обломками были повреждены окна и фасад административного здания. Еще один пожар возник по другому адресу. Там загорелись заброшенный частный жилой дом и сухая трава рядом с ним.

Также Новини.LIVE сообщали, что 4 августа ударные беспилотники атаковали частный сектор города Белгород-Днестровского. Один жилой дом был разрушен, ещё 15 получили повреждения.

Кроме того, ранее Новини.LIVE писали, что 23 июня 2025 года российские войска нанесли баллистический удар по учебному заведению в Белгороде-Днестровском. Тогда погибли два человека, по меньшей мере 12 получили ранения, среди них были двое подростков.

Новости Одессы атака дрон-камикадзе обстрел Одессы Последствия обстрела Одесчины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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