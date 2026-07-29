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Главная Одесса На Одесчине сорвали попытку побега военного в Молдову в грузовике

На Одесчине сорвали попытку побега военного в Молдову в грузовике

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 15:06
В Одесской области военного спрятали в грузовике для выезда в Молдову
Задержание на границе. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одесской области раскрыли попытку незаконной переправки военнообязанного через государственную границу. Мужчину спрятали в специальном тайнике в полуприцепе грузовика. За переправку в Молдову он должен был заплатить 7 500 долларов. Водителя и его пассажира задержали по дороге к пункту пропуска.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Одесской области.

Укрытие в фуре

Правоохранители получили информацию о канале незаконной переправки военнообязанных. По данным следствия, его организовал гражданин Молдовы, занимавшийся международными грузоперевозками. Одним из его клиентов стал 26-летний военнослужащий, который находился в розыске за самовольное оставление воинской части. Мужчина договаривался о выезде через Telegram и получил инструкции по маршруту. За переправку он должен был заплатить 7 500 долларов США. Деньги планировал передать уже после того, как окажется на территории Молдовы.

Сначала мужчину доставили из Тарутино в Одессу. Оттуда он пересел в грузовик, где для него оборудовали специальное укрытие в конструкции полуприцепа. Беглец должен был скрываться в тайнике с двойным дном и незаметно пересечь границу.

Задержали по дороге

Грузовик направлялся к международному пункту пропуска "Паланка – Маяки – Удобное". Однако доехать до границы мужчинам не удалось. Оперативники ДСР Нацполиции и пограничники остановили транспорт и во время досмотра обнаружили военнослужащего в тайнике под прицепом.

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Что грозит

Водителя грузовика, гражданина Молдовы, задержали. Ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу. В отношении военнослужащего составили административные протоколы за попытку незаконного пересечения границы и передали его в Военную службу правопорядка. Также решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности за самовольное оставление воинской части в условиях военного положения.

Уголовное производство расследуется по статье 332 УК Украины. Процессуальное руководство осуществляет Беляевская окружная прокуратура.

Другие схемы побега

Ранее в Одесской области правоохранители также раскрывали попытки незаконного пересечения границы за деньги. В одном из случаев военнослужащий предлагал пограничнику 4 000 долларов, чтобы вместе с другим мужчиной попасть в Приднестровье в обход пунктов пропуска.

Пограничник сообщил о предложении руководству. Мужчину задержали сразу после передачи денег, а средства изъяли в качестве вещественного доказательства. Ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 262 тысяч гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области раскрыли очередную схему незаконного выезда мужчин за границу. К организации был причастен военнослужащий Госпогранслужбы. За деньги он обещал переправлять уклонистов в обход официальных пунктов пропуска. Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области военный, воспользовавшись служебным положением, хотел "подзаработать". Он вымогал деньги за «решение вопроса» с мобилизацией. Фигурант был задержан после получения всей суммы. Ему грозит лишение свободы с конфискацией имущества.

Одесса побег выезд за границу
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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