Озеро Васильки в Одесской области уничтожила земляная дамба

Озеро в Одесской области. Иллюстративное фото: скриншот из Google Maps

В дельте Днестра фактически уничтожили озеро Васильки, перекрыв его естественный водообмен с рекой. На территории заповедника построили земляную дамбу и проложили почти 10 километров каналов. Из-за этого погибла рыба, пострадали естественные места обитания и места гнездования птиц. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Нижнеднестровский национальный парк.

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Плотина перекрыла озеро

В июне 2026 года ученые Нижнеднестровского национального природного парка обследовали озеро Васильки. Оно расположено на островном участке между Днестром, проливом Глубокий Турунчук и Днестровским лиманом. В ходе проверки специалисты зафиксировали земляную дамбу, которая полностью перекрыла естественный водообмен озера с рекой. Также там обнаружили сеть искусственных каналов длиной почти 10 километров. Высота грунтовых отвалов вдоль них местами достигает двух метров.

Из-за перекрытия воды начался застой. В водоеме погибла рыба, а прибрежные природные местообитания были уничтожены. Среди них — сообщества чёрной ольхи, охраняемые Бернской конвенцией. Также на территории зафиксировали исчезновение популяции сальвинии плавающей — водного папоротника, занесенного в Красную и Зеленую книги Украины.

Рядом с поврежденной гидросистемой расположена одна из крупнейших в парке колоний большого баклана — около 2800 гнезд. Там же гнездится редкий розовый пеликан.

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Предварительно ущерб от уничтожения этой гидросистемы может превышать 10 миллиардов гривен. Отдельный расчет ущерба от соседних каналов и дамб уже превышает 5,4 миллиарда гривен.

Кто построил дамбу

Строительство связывают с общественной организацией "Общество охотников и рыболовов XXI века". Еще в 2001 году Одесский областной совет передал ей в пользование около 3000 гектаров охотничьих угодий в этой части дельты Днестра. Руководитель организации во время комиссионного обследования не отрицал, что плотину и каналы строили именно они. Свои действия он объяснил наличием проекта, разработанного в 2005 году.

Однако этот документ вызывает серьезные вопросы. Проект был выдан другому юридическому лицу — ООО "Охотник и рыбак XXI века". Хозяйственный суд Одесской области отдельно отмечал, что это другое юридическое лицо. Кроме того, проект не предусматривал строительства дамбы. Наоборот, его целью было улучшение естественного водообмена на островном участке.

Заповедная земля под угрозой

Дельта Днестра имеет особый природоохранный статус. Территория входит в Изумрудную сеть Европы и является водно-болотным угодьем международного значения согласно Рамсарской конвенции. В то же время положения Нижнеднестровского национального природного парка запрещают охоту во всех его функциональных зонах. Поэтому сам статус этих земель как охотничьих угодий также вызывает вопросы.

Парк вновь обратился в облсовет

19 марта 2026 года Нижнеднестровский парк уже обращался в Одесский областной совет с требованием прекратить право пользования угодьями ОО "ТМР ХХІ". Тогда депутаты отказали, сославшись на отсутствие доказанных фактов систематических нарушений. После июньских обследований парк подал новое обращение. К нему были приложены результаты проверок, в частности данные о дамбе, каналах и последствиях для природной территории.

Параллельно парк обратился в Государственное агентство лесных ресурсов Украины, Государственную экологическую инспекцию Украины, Министерство экономики и окружающей среды и к профильному народному депутату. По факту строительства дамбы уже возбуждено уголовное дело.

Как сообщали Новини.LIVE, Одесская область может лишиться природной ценности сразу нескольких крупных водоемов. Экологи обратили внимание на состояние Ялпуга и Сасика, где загрязнение, жара, засухи и нарушенный водообмен создают условия для "цветения" воды и гибели рыбы. Между тем в Измаильском районе уже зафиксировали загибель сразу нескольких видов рыбы.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области ухудшается ситуация с водными ресурсами из-за критического обмеления Днестра. По данным Украинского гидрометеорологического центра, на отдельных участках реки уровень воды опустился до самых низких показателей за всё время наблюдений. Экологи предупреждают, что это не временное явление, а следствие климатических изменений, к которым Одессе придётся адаптироваться.