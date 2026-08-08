Одесчине в числе лидеров по новым долгам за коммунальные услуги

Человек просматривает счета. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

За первые шесть месяцев 2026 года в Одесской области было возбуждено 3 281 новое исполнительное производство в связи с задолженностью за коммунальные услуги. По этому показателю регион вошел в десятку областей Украины, тогда как больше всего новых долгов зафиксировали в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные OpenDataBot.

Статистика по задолженности. Фото: скриншот с OpenDataBot

Где больше всего должников

Всего с начала года в Украине было возбуждено 108 561 новое исполнительное производство из-за неуплаты коммунальных услуг. Из них 70 206, или 65%, до сих пор остаются открытыми.

Больше всего новых задолженностей зафиксировано:

Харьковская область — 22 171;

Днепропетровская область — 19 636;

Николаевская область — 12 841;

Одесская область — 3 281.

Всего в Едином реестре должников в настоящее время насчитывается 829 768 записей о задолженности за коммунальные услуги. В то же время почти 62% завершенных исполнительных производств не означают, что долг погашен — записи остаются в реестре, если взыскать средства не удалось или производство завершили по другим основаниям.

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Больше всего новых производств в этом году связано с долгами за теплоснабжение — 42,5% от общего количества.

Далее следуют:

водоснабжение — 17,9%;

жилищное обслуживание — 11,7%;

газоснабжение — 10,6%;

электроснабжение — 9,2%;

вывоз отходов — 6,5%.

Наибольшая доля новых дел была возбуждена в отношении людей в возрасте 46–60 лет — они составляют 35,1% всех новых должников. Еще 25,5% приходится на людей старше 60 лет, а 24% — на украинцев в возрасте от 36 до 45 лет. Также аналитики отмечают, что женщины стали фигурантками более половины новых исполнительных производств — 60 141 случай.

Так, антирекорд этого года зафиксировали в Николаевской области. Женщина 1952 года рождения стала фигуранткой сразу 15 новых исполнительных производств из-за долгов за энергоснабжение. Пять из этих дел уже завершены, однако записи о задолженности до сих пор остаются в Едином реестре должников.

Стоимость коммунальных услуг в Одессе в августе

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе 2026 года большинство коммунальных тарифов для одесситов останется без изменений. Стоимость электроэнергии, газа, воды и вывоза мусора пока пересматривать не планируют. Для бытовых потребителей стоимость электроэнергии остается на уровне 4,32 грн за кВт·ч.

Цена на газ также остается неизменной. На нее распространяется действие моратория на повышение тарифов. В настоящее время одесситы платят:

за газ от "Нафтогаза" — 7,96 грн за кубометр;

распределение газа "Одессагазом" — 1,308 грн за кубометр.

Для предприятий тарифы значительно выше. В частности, за распределение газа бизнес платит более 500 грн за тысячу кубометров.

Также Новини.LIVE сообщали, что в августе одесситы продолжат оплачивать воду по действующим тарифам. Стоимость кубометра воды вместе со сточными водами составляет около 35,16 грн. Отдельно взимается ежемесячная абонентская плата — 94,38 грн.

В то же время в будущем тариф может существенно вырасти. "Инфоксводоканал" уже подготовил расчеты новой стоимости услуг. Предприятие объясняет необходимость пересмотра тарифа подорожанием электроэнергии, топлива и материалов. Предлагаемые расценки составляют: