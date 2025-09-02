Ночные взрывы в Одесской области 2 сентября 2025 года — что известно об обстреле

В Одесской области раздаются взрывы — регион под атакой БпЛА
Взрывы раздаются в Измаильском районе Одесской области сейчас, ночью во вторник, 2 сентября. В Одесской области продолжается воздушная тревога.
Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.
Что известно о взрывах в Одесской области ночью 2 сентября
Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 22:49 1 сентября. Воздушные Силы ВС Украины предупредили об угрозе применения ударных дронов для Татарбунарского района.
В Измаильской РВА сообщали, что к Измаильскому району приближаются две группы "Шахедов": одна по состоянию на 23:28 находилась возле села Спасское и двигалась в сторону Измаила, другая — летела возле Змеиного курсом на Приморское или Вилково. По состоянию на 23:47 вражеские беспилотники были фактически по всей территории Измаильского района: от Измаила до Вилково.
Напомним, в течение суток 31 августа россияне обстреливали 11 населенных пунктов Харьковской области. Один человек погиб, а еще трое получили ранения.
Также мы сообщали, что в августе РФ усилила атаки КАБами по Украине. Враг наносит удары как по позициям Сил обороны, так и по прифронтовым городам и селам.
