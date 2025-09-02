Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одесской области раздаются взрывы — регион под атакой БпЛА

В Одесской области раздаются взрывы — регион под атакой БпЛА

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 00:10
Ночные взрывы в Одесской области 2 сентября 2025 года — что известно об обстреле
Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: 24tv.ua

Взрывы раздаются в Измаильском районе Одесской области сейчас, ночью во вторник, 2 сентября. В Одесской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

Реклама
Читайте также:
Атака БпЛА в ночь на 2 сентября 2025 года
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Одесской области ночью 2 сентября

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 22:49 1 сентября. Воздушные Силы ВС Украины предупредили об угрозе применения ударных дронов для Татарбунарского района.

В Измаильской РВА сообщали, что к Измаильскому району приближаются две группы "Шахедов": одна по состоянию на 23:28 находилась возле села Спасское и двигалась в сторону Измаила, другая — летела возле Змеиного курсом на Приморское или Вилково. По состоянию на 23:47 вражеские беспилотники были фактически по всей территории Измаильского района: от Измаила до Вилково.

Дроновая атака на Измаильский район Одесщины в ночь на 2 сентября 2025 года
Скриншот сообщений Измаильской РВА

Напомним, в течение суток 31 августа россияне обстреливали 11 населенных пунктов Харьковской области. Один человек погиб, а еще трое получили ранения.

Также мы сообщали, что в августе РФ усилила атаки КАБами по Украине. Враг наносит удары как по позициям Сил обороны, так и по прифронтовым городам и селам.

взрыв обстрелы беспилотник Шахед БпЛА
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации