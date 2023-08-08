В Одесской области начали действовать новые условия бронирования военнообязанных

Сотрудники ТЦК выписывают военнообязанному повестку. Фото: google

Одесская ОВА расширила перечень критериев для определения предприятий, учреждений и организаций, ключевых для обеспечения потребностей территориальных общин области. У каждой отрасли теперь есть свои собственные критерии и условия, которые нужно выполнить.

Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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Основным критерием является отсутствие каких-либо налоговых задолженностей. Если ваша компания, учреждение или организация отвечает установленным требованиям, вы можете подать заявку на резервирование рабочих мест для военнообязанных работников, отправив письмо по адресу [email protected] или по номеру 718 94 66.

Объем резервирования не может превышать 50% общего количества военнообязанных сотрудников. Если компании нужно резервировать большее количество рабочих мест, то для этого необходимо получить согласование Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Статус критически важного предприятия должен подтверждаться в течение года, не реже одного раза.

Дополнительная информация и полный перечень критериев доступны по ссылке.

Раньше мы рассказывали, как поступать, если ТЦК игнорируют наличие бронирования и пытаются мобилизовать.

Напомним, мы писали, какие ошибки чаще всего допускают работодатели при бронировании работников и как их можно избежать.

Также мы сообщали, при каких условиях могут аннулировать бронирование работника.

Отметим, в Украине уже второй год идет военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные граждане, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья и не имеют отсрочки, призывают в ряды ВСУ. При этом накануне Верховная Рада изменила правила предоставления отсрочки от мобилизации. К каким изменениям следует готовиться украинцам в августе 2023 года и кого точно не смогут призвать в армию читайте в материале.