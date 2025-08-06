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Главная Одесса В Одесской области прогремели взрывы — регион атаковали БпЛА

В Одесской области прогремели взрывы — регион атаковали БпЛА

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 01:08
Взрывы в Одесской области ночью 6 августа 2025 года — что известно о дроновой атаке
Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео

Взрывы прогремели в Измаильском районе Одесской области сейчас, ночью в среду, 6 августа. В Одесской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

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Атака БпЛА на Одесчину ночью 6 августа 2025 года
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Одесской области ночью 6 августа

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 22:12. Воздушные Силы ВС Украины в 22:14 отметили, что вражеский БпЛА с акватории Черного моря летит в направлении Одесской области, а в 23:34 предупредили, что группа ударных БпЛА с акватории Черного моря держит курс на Одесскую область. По состоянию на 00:21 беспилотники в Одесской области двигались в направлении Татарбунаров или Измаила.

В Измаильской РВА отмечали, что на территории Измаильского района находятся около 30 БпЛА, которые движутся на Килию или Измаил. По состоянию на 00:20 ближайшие к Измаилу дроны находились на расстоянии 20–30 километров от города.

Атака БпЛА на Одесчину ночью 6 августа 2025 года
Скриншот сообщений Измаильской РВА

Напомним, поздно вечером 5 августа РФ нанесла удар БпЛА "Молния" по Харькову. Обошлось без травмированных.

Также мы сообщали, что вечером 5 августа сигнал воздушной тревоги раздавался в Киеве и ряде областей. Причиной стала ракетная опасность и угроза применения БпЛА.

взрыв беспилотники Одесская область обстрелы Новости Одессы БпЛА
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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