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В Одесской области раздался взрыв — какая причина

21 июня 2024 16:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Взрывы в Одесской области 21 мая — в чем причина
Дым после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Одесской области раздался взрыв. Незадолго до этого предупреждали о баллистической угрозе.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в Одессе.

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По информации от ВВС, опасность существовала из-за угрозы применения баллистических ракет.

взрыв одещина
Скриншот сообщения ВС ВСУ

Взрывы также подтвердил и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

одещина тревога
Скриншот сообщения Кипера

Об опасности для города предупредил и мэр Одессы, Геннадий Труханов.

взрывы одесса
Скриншот сообщений Труханова

По состоянию на 17:06 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

тревога одесса
Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее взрыв прогремел в Кривом Роге, после которого над городом поднялся дым.

Громко также было и в Харькове с утра: там раздались взрывы из-за угрозы баллистического обстрела.

Одесса
взрыв
Украина
Одесская область
воздушная тревога
ракеты
война в Украине

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