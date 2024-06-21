Взрывы в Одесской области 21 мая — в чем причина

Дым после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот

В Одесской области раздался взрыв. Незадолго до этого предупреждали о баллистической угрозе.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в Одессе.

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По информации от ВВС, опасность существовала из-за угрозы применения баллистических ракет.

Скриншот сообщения ВС ВСУ

Взрывы также подтвердил и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Скриншот сообщения Кипера

Об опасности для города предупредил и мэр Одессы, Геннадий Труханов.

Скриншот сообщений Труханова

По состоянию на 17:06 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее взрыв прогремел в Кривом Роге, после которого над городом поднялся дым.

Громко также было и в Харькове с утра: там раздались взрывы из-за угрозы баллистического обстрела.