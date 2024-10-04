В Одессе вынесли приговор уклонисту

Вход в Любашевский райсуд. Фото: суд

Жителя Любашевки направили проходить ВВК. Но он не пришел, хотя и расписался на повестке. Теперь ему придется платить штраф.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Любашевского районного суда.

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Детали дела

Мужчине вручили повестку для прохождения военно-врачебной комиссии, чтобы принять решение, пригоден ли он к службе в армии. Однако по вызову он не явился. Через две недели военнообязанный вновь получил повестку, а также письменное предупреждение об ответственности в случае неявки. Мужчина подписал предупреждение, но на ВВК так и не пришел.

Что решил суд

Судья признал обвиняемого виновным в уклонении от военного учета после предупреждения. Теперь мужчина должен заплатить 5,1 тыс. грн штрафа.

Напомним, Кабмин сократил сроки явки украинцев в ТЦК по повестке.

Также в Украине будет введен новый формат повесток.