В Одессе вынесли приговор уклонисту

В Одесской области судили злостного уклониста — что он сделал
Жителя Любашевки направили проходить ВВК. Но он не пришел, хотя и расписался на повестке. Теперь ему придется платить штраф.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Любашевского районного суда.
Детали дела
Мужчине вручили повестку для прохождения военно-врачебной комиссии, чтобы принять решение, пригоден ли он к службе в армии. Однако по вызову он не явился. Через две недели военнообязанный вновь получил повестку, а также письменное предупреждение об ответственности в случае неявки. Мужчина подписал предупреждение, но на ВВК так и не пришел.
Что решил суд
Судья признал обвиняемого виновным в уклонении от военного учета после предупреждения. Теперь мужчина должен заплатить 5,1 тыс. грн штрафа.
Напомним, Кабмин сократил сроки явки украинцев в ТЦК по повестке.
Также в Украине будет введен новый формат повесток.
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