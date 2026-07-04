Погода в Одессе: температура моря, прогноз и пожарная опасность

Люди купаются в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После дождей и гроз погода в Одессе постепенно стабилизируется. В воскресенье, 5 июля, синоптики не прогнозируют значительных осадков, а температура морской воды пока будет оставаться комфортной — +23...+24 °C. В то же время уже на следующей неделе Черное море начнет постепенно охлаждаться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 5 июля

В Одессе будет переменная облачность без значительных осадков. Ночью температура воздуха составит +16...+18 °C, днем воздух прогреется до +26...+28 °C. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура морской воды останется на уровне +23…+24 °C, что является комфортной для отдыха.

Погода в Одесской области и на побережье 5 июля

В Одесской области также прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +13...+18 °C, днем — +24...+29 °C. На автодорогах области видимость будет хорошей.

На побережье сохранится северо-западный ветер со скоростью 9-14 м/с. Волна на море будет небольшой, а уровень моря останется безопасным.

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Пожарная опасность

Синоптики предупреждают, что 5 июля в центральных и северных районах Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Из-за жаркой и сухой погоды значительно возрастает риск возникновения и быстрого распространения пожаров в экосистемах, поэтому жителей призывают не разжигать открытый огонь.

Прогноз пожарной опасности в Одесской области. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Какая будет погода в ближайшие дни

По прогнозу синоптиков, в ближайшие пять суток погодные условия в Одесской области будут формироваться под влиянием циклона ZOE и области высокого давления IMMANUEL.

Температура в Одесской области в ближайшие дни. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

В связи с этим температура воздуха постепенно снизится до +21...+26 °C, а морская вода охладится до +19...+21 °C. Уже 7 и 8 июля в регионе снова ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер будет преобладать северо-западного направления, местами будет порывистым. Волнообразование на море после субботы станет слабым, без опасных явлений.

Аномальная жара в Одессе

В последние дни из-за аномальной жары в Украине одесситы делились своими лайфхаками, как пережить жару. Кто-то выбирает кондиционер и прохладные помещения, кто-то пьет больше воды или меняет рацион, а кто-то просто старается не выходить из дома в самый жаркий час дня.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что высокая температура заставила коммунальные службы Одессы работать в усиленном режиме. В самые жаркие часы на городские дороги выезжают поливально-мойные машины, которые охлаждают дорожное покрытие и очищают улицы от пыли.

Также Новини.LIVE сообщали о том, во сколько обойдётся отдых для семьи с ребенком в Одессе. Это примерно 25 тысяч гривен. В эту сумму вошли проезд, проживание, питание, такси и другие повседневные расходы.

Кроме того, стоит добавить, что в начале лета аренда жилья в Одессе заметно подорожала. Аренда однокомнатной квартиры сейчас стоит 13 тысяч гривен. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 18 тысяч гривен. Трехкомнатные квартиры сдают в среднем за 25 тысяч гривен в месяц. Так, на аренду квартиры в жилом комплексе "Восьмая Жемчужина", расположенном в нескольких минутах от Аркадии, у туристки ушло 26 600 гривен за две недели.