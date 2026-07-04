Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одессу надвигается похолодание: температура моря пока держится

На Одессу надвигается похолодание: температура моря пока держится

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 18:30
Погода в Одессе: температура моря, прогноз и пожарная опасность
Люди купаются в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После дождей и гроз погода в Одессе постепенно стабилизируется. В воскресенье, 5 июля, синоптики не прогнозируют значительных осадков, а температура морской воды пока будет оставаться комфортной — +23...+24 °C. В то же время уже на следующей неделе Черное море начнет постепенно охлаждаться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 5 июля

В Одессе будет переменная облачность без значительных осадков. Ночью температура воздуха составит +16...+18 °C, днем воздух прогреется до +26...+28 °C. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура морской воды останется на уровне +23…+24 °C, что является комфортной для отдыха.

Погода в Одесской области и на побережье 5 июля

В Одесской области также прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +13...+18 °C, днем — +24...+29 °C. На автодорогах области видимость будет хорошей.

На побережье сохранится северо-западный ветер со скоростью 9-14 м/с. Волна на море будет небольшой, а уровень моря останется безопасным.

Читайте также:

Пожарная опасность

Синоптики предупреждают, что 5 июля в центральных и северных районах Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Из-за жаркой и сухой погоды значительно возрастает риск возникновения и быстрого распространения пожаров в экосистемах, поэтому жителей призывают не разжигать открытый огонь.

До Одеси йде похолодання: температура моря поки тримається - фото 1
Прогноз пожарной опасности в Одесской области. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Какая будет погода в ближайшие дни

По прогнозу синоптиков, в ближайшие пять суток погодные условия в Одесской области будут формироваться под влиянием циклона ZOE и области высокого давления IMMANUEL.

До Одеси йде похолодання: температура моря поки тримається - фото 2
Температура в Одесской области в ближайшие дни. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

В связи с этим температура воздуха постепенно снизится до +21...+26 °C, а морская вода охладится до +19...+21 °C. Уже 7 и 8 июля в регионе снова ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер будет преобладать северо-западного направления, местами будет порывистым. Волнообразование на море после субботы станет слабым, без опасных явлений.

Аномальная жара в Одессе

В последние дни из-за аномальной жары в Украине одесситы делились своими лайфхаками, как пережить жару. Кто-то выбирает кондиционер и прохладные помещения, кто-то пьет больше воды или меняет рацион, а кто-то просто старается не выходить из дома в самый жаркий час дня.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что высокая температура заставила коммунальные службы Одессы работать в усиленном режиме. В самые жаркие часы на городские дороги выезжают поливально-мойные машины, которые охлаждают дорожное покрытие и очищают улицы от пыли.

Также Новини.LIVE сообщали о том, во сколько обойдётся отдых для семьи с ребенком в Одессе. Это примерно 25 тысяч гривен. В эту сумму вошли проезд, проживание, питание, такси и другие повседневные расходы.

Кроме того, стоит добавить, что в начале лета аренда жилья в Одессе заметно подорожала. Аренда однокомнатной квартиры сейчас стоит 13 тысяч гривен. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 18 тысяч гривен. Трехкомнатные квартиры сдают в среднем за 25 тысяч гривен в месяц. Так, на аренду квартиры в жилом комплексе "Восьмая Жемчужина", расположенном в нескольких минутах от Аркадии, у туристки ушло 26 600 гривен за две недели.

Черное море Новости Одессы прогноз погоды температура воздуха
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации