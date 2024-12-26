Прогноз погоды в Одессе на 27 декабря.

На Одессу надвигается ураган — позаботьтесь о безопасности
Завтра, 27 декабря, в Одессе и области объявили штормовое предупреждение. Одесситов призывают быть бдительными, избегать пляжных зон и соблюдать правила безопасности.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Шторм в Одессе
На протяжении суток 26 декабря по Одессе и области синоптики прогнозируют западный ветер со скоростью 15-14 м/с. В связи с этим мэрия обращается к жителям и гостям города с просьбой максимально ограничить передвижение, особенно пожилым людям, детям и беременным женщинам. Важно не оставлять транспортные средства под деревьями или линиями электропередач, а также быть осторожными при передвижении под деревьями, поскольку сильный ветер может привести к падению ветвей или кабелей.
Минная опасность
Шторм в Черном море усугубляет минную опасность. Есть высокий риск срыва морских мин с якорей, их дрейфа к побережью и возможных неконтролируемых подрывов. Пребывание в пляжной зоне крайне опасно. В случае обнаружения мин или подобных предметов нельзя к ним прикасаться. Следует немедленно сообщать об этом по номеру 102.
Контакты экстренных служб
- Медицинская помощь: 103
- Патрульная служба: 102
- Коммунальная помощь: 15-01
Отметим, сильную непогоду завтра прогнозируют также в Киеве. Зато в Харькове погода заметно улучшится.
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