На Привозе в Одессе вырос спрос на зелень: цена сегодня

Женщина покупает зелень. Фото: Новини.LIVЕ

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

На одесском рынке Привоз покупателям предлагается широкий выбор свежей зелени. Большая часть продукции выращена в Одесской области и ежедневно поступает на прилавки. Летом спрос на зелень традиционно растет, ведь люди готовят сезонные салаты и блюда из молодого картофеля. Чаще всего покупатели выбирают укроп, петрушку, лук и различные виды салатов.

Журналисты Новини.LIVЕ побывали на одесском Привозе и узнали актуальные цены на зелень.

Что продают

На Привозе можно найти как привычную зелень, так и ароматные травы для мяса, рыбы и консервирования. Продавцы предлагают укроп, петрушку, зеленый лук, шпинат, щавель, рукколу, кинзу, базилик, мяту, розмарин, тархун и сельдерей. Также в продаже есть различные сорта листового салата и молодой чеснок. По словам продавцов, почти вся продукция выращена в Одесской области.

"У нас отличная зелень, выращенная у нас, в Одесской области. Есть укроп, петрушка, зеленый лук, шпинат, щавель, базилик, руккола, кинза, мята, розмарин и тархун. Также продаем различные салаты и молодой чеснок. Всё свежее и ароматное", — рассказала продавщица Инна.

Продавщица Инна о товаре. Фото: Новини.LIVЕ

Цены на зелень

Стоимость большинства видов зелени остается доступной. Самыми дешевыми являются укроп, петрушка, зеленый лук и щавель, а самыми дорогими — листовые салаты, которые продаются на вес. Цены могут меняться в зависимости от объемов поставок и сезона.

Лук на рынке. Фото: Новини.LIVЕ

Актуальные цены:

Укроп — 20 грн за пучок

Петрушка — 20 грн за пучок

Зеленый лук — 20 грн за пучок

Салатный лук — 40 грн за связку

Молодой чеснок — 40 грн за пучок

Молодая морковь — 40 грн за пучок

Щавель — 20 грн за пучок

Шпинат — 30 грн за пучок

Руккола — 30 грн за пучок

Кинза — 30 грн за пучок

Мята — 30 грн за пучок

Базилик — 40 грн за пучок

Листовые салаты — 200 грн/кг

Салат латук — 20 грн за штуку

Микс зелени — 20 грн за пучок

Чеснок на прилавке. Фото: Новини.LIVЕ

Что покупают чаще всего

Летом покупатели чаще всего приобретают зелень к молодому картофелю и свежим овощным салатам. Продавцы говорят, что именно укроп сейчас раскупают наиболее активно. Также стабильным спросом пользуются листовые салаты и мята, которую используют для напитков. В теплое время года людей на рынке значительно больше, чем зимой.

"Сейчас очень хорошо идет укроп, потому что начался сезон молодого картофеля. Всегда покупают салаты, ведь это быстро, вкусно и полезно. Летом популярна и мята для напитков. Да и людей в это время года больше, чем зимой, когда многие предпочитают супермаркеты", — отметила Инна.

Зелень на рынке. Фото: Новини.LIVЕ

Как сообщали Новини.LIVЕ, на одесском рынке Привоз стало больше овощей нового урожая. На прилавках уже преобладает продукция из области, хотя отдельные импортные товары еще остаются в продаже. Покупателям предлагают широкий выбор сезонных продуктов в разных ценовых категориях. Продавцы говорят, что летом спрос стабильно высокий, ведь люди покупают все понемногу.

Также Новини.LIVЕ писали, что этим летом черноморский бычок на одесском Привозе стоит уже 700 гривен за килограмм. Продавцы говорят, что цена на него держится уже некоторое время, а больше всего такой рыбой интересуются отдыхающие. В то же время на рынке хватает и более дешевых видов черноморской рыбы, а некоторые позиции в ближайшее время могут даже подешеветь.