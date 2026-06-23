На рынке Одессы резко изменился спрос на зелень: цены сегодня

Мужчина выбирает зелень на рынке. Фото: Новини.LIVЕ

Мария Луценко Редактор

На рынке Черемушки в Одессе продавцы предлагают широкий выбор свежей зелени и салатов. На прилавках можно найти как привычные укроп и петрушку, так и рукколу, базилик и спаржу. В то же время продавцы отмечают, что посетителей на рынке стало меньше. Из-за этого спрос на дорогие товары остается невысоким.

Журналисты Новини.LIVE посетили рынок Черемушки в Одессе и узнали цены на зелень.

Что продают

На зеленых рядах покупателям предлагают десятки видов свежей продукции. Среди самых популярных — укроп, петрушка, зеленый лук, шпинат и щавель. Также в продаже есть сельдерей, кинза, руккола, мята, три вида базилика и различные сорта салата. Часть продукции уже из местного урожая, который поступает от производителей Одесской области.

"У нас есть укроп, петрушка, лук, шпинат, щавель, руккола, кинза, мята, спаржа и много салатов. Также продаем три вида базилика и орегано. Большая часть зелени уже наша, местная. Ассортимент сейчас большой, поэтому покупатели могут выбрать продукцию на любой вкус", — рассказал продавец Сергей.

Сергей об ассортименте. Фото: Новини.LIVЕ

Цены на зелень

Наиболее доступными остаются традиционные виды зелени, которые продаются пучками. Дороже стоят базилик, орегано и салаты. Самую высокую цену среди представленного ассортимента имеет спаржа, которая остается нишевым продуктом для отдельных покупателей.

Спаржа на рынке. Фото: Новини.LIVЕ

Актуальные цены:

Укроп — 15 грн за пучок

Петрушка — 15 грн за пучок

Зеленый лук — 15 грн за пучок

Щавель — 15 грн за пучок

Шпинат — 15 грн за пучок

Салат — 15 грн за пучок

Мята — 15 грн за пучок

Спаржа — 380 грн/кг

Фиолетовый базилик — 40 грн за пучок

Зеленый базилик — 30 грн за пучок

Лимонный орегано — 30 грн за пучок

Салат айсберг — 150 грн/кг

Листовые салаты — 200 грн/кг

Лук и чеснок. Фото: Новини.LIVЕ

Спрос снизился

Продавцы говорят, что наибольшим спросом пользуются обычная зелень для повседневного использования и ингредиенты для зеленого борща. Более дорогие салаты и необычные виды зелени покупают реже. Часто покупатели берут небольшие порции или просят сформировать миксы из разных листьев. По словам торговцев, в этом сезоне людей на рынке стало меньше, что сказывается и на продажах.

"Чаще всего берут укроп, петрушку, лук и зелень для борща. Шпинат и салаты покупают для бутербродов и легких блюд. А вот дорогие салаты берут не очень активно. Людей стало меньше, приезжих тоже немного. Если посмотреть вокруг, рынки сейчас не такие оживленные, как раньше", — отметил Сергей.

Укроп на рынке. Фото: Новини.LIVЕ

Как сообщали Новини.LIVE, в июне фруктовые ряды рынка "Черемушки" в Одессе заполнены сезонными ягодами и фруктами. Наибольшим спросом сейчас пользуются черешня, вишня и клубника. Продавцы говорят, что покупателей в последнее время стало больше, ведь многие люди вернулись в город на лето. В то же время цены на отдельные позиции постепенно растут из-за смены сортов и особенностей поставок.

Также Новини.LIVE сообщали, что июньские цены на мясо на рынке Черемушки в Одессе остаются относительно стабильными. На прилавках представлен широкий выбор свинины и говядины. Продавцы уверяют, что дефицита продукции нет. В то же время покупателей стало меньше, чем раньше. Торговцы объясняют это сложной экономической ситуацией и снижением покупательной способности людей.