Надя Дорофеева провела ночь на парковке в Одессе из-за атак

Дорофеева во время выступления в Одессе. Фото: DOROFEEVA/Instagram

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Певица Надя Дорофеева приехала в Одессу с концертом, но поездка оказалась не из легких. Из-за постоянных российских атак ей вместе с командой пришлось ночевать в подземном паркинге и неоднократно спускаться в укрытие. По словам артистки, всего за сутки в городе прозвучало 13 воздушных тревог, из-за чего нормально отдохнуть не удалось.

Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей Нади Дорофеевой.

Бессонная ночь из-за атак

По прибытии в Одессу Надя Дорофеева рассказала, как прошла её поездка. В Instagram певица опубликовала фото из автомобиля в подземном паркинге и кратко подписала его: "Ночь в паркинге".

Певица о ночи в паркинге. Фото: DOROFEEVA/Instagram

Артистка рассказала, что в течение суток в городе 13 раз объявляли воздушную тревогу. Из-за этого она вместе с командой постоянно ходила в укрытие, а ночь также провела в паркинге. По словам Дорофеевой, большое количество тревог не позволило ей нормально выспаться.

Дорофеева о количестве тревог. Фото: DOROFEEVA/Instagram

Несмотря на сложные условия, концерт в Одессе состоялся. На сцену певица вышла в блестящей серебристой мини-юбке, короткой синей куртке и белых сапогах.

Первый пляж в этом году

После выступления Дорофеева нашла немного времени для отдыха у моря. Она опубликовала фото с одесского пляжа и написала: "Первый пляж в этом году".

Певица о первом визите на море. Фото: DOROFEEVA/Instagram

Поклонники поблагодарили певицу за то, что она приехала в Одессу, несмотря на постоянные российские обстрелы. В комментариях также отметили её концертный образ и признались, что уже ждут новых выступлений и выхода песни "747".

Обстрел Одессы

Утром 13 июля российская армия совершила комбинированную атаку на Одесскую область, применив ракеты и ударные беспилотники. Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры. В жилом доме выбило окна, а на территории автотранспортного предприятия полностью сгорели шесть автобусов. Еще 11 автобусов и шесть легковых автомобилей получили повреждения и были охвачены огнем.

В результате обстрела пострадали пять человек. Среди них — 5-летняя девочка, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также травмы получили четверо мужчин в возрасте от 55 до 66 лет.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Под обстрел попало гражданское торговое судно под флагом Республики Того, которое разгружало минеральные удобрения. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Также повреждены объекты портовой инфраструктуры.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что российские войска днем 11 июля нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли два человека, еще один получил ранения.