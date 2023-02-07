Чаще всего в Одессе болеют коронавирусом пенсионеры: где сделать прививку

Чаще всего в Одессе болеют коронавирусом пенсионеры: как защитить родных
С начала 2023 года в Одессе зарегистрирован 601 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, из них, к сожалению, есть и 14 летальных исходов. Больше всего фиксируют заражение именно у взрослого населения.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
-
В Киеве арендовать жилье стало дороже: какие сейчас цены
-
Быстрее к пациентам: одесская мобильная служба паллиативной помощи получила новое авто
-
Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция
-
Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"
-
Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"
-
Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч
-
"Почти год, как в нашу страну пришел враг": Роман Зозуля обратился к украинцам
-
Украинцы потребляют много электроэнергии: Укрэнерго объяснил ситуацию со светом
-
"Вагнеровцы закончились, в ход пошли кадровые военные": последние новости из Бахмута
-
Переправляли военнообязанных через госграницу: трое одесситов предстанут перед судом
"Динамика распространения COVID-19 по возрастным группам свидетельствует о наибольшем росте заболевания среди взрослого населения в возрасте от 55 лет и старше. С начала года процент заболевания населения в возрасте от 55 лет и старше составляет 39,1% от общего количества случаев заболевания", — говорится в сообщении.
Интенсивность роста заболеваемости зависит от сознания и выполнения простых профилактических мероприятий. Это масочный режим, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, своевременное обращение за помощью соблюдение самоизоляции и вакцинация.
Адреса кабинетов прививок:
Киевский район:
- Фонтанская дор., 30/32;
- Фонтанская дор., 110;
- Ильфа и Петрова, 63/1;
- пров. Ушакова, 9;
- Шишкина, 48/1;
- Ю. Геллера, 43;
- Левитана, 62;
- Ак. Филатова, 7а.
Малиновский район:
- Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;
- Болгарская, 38;
- И. и Ю. Лип, 1.
Приморский район:
- Обсерваторный пер., 8;
- М. Говорова, 26;
- Пастера, 56;
- Торговая, 29/31.
Суворовский район:
- Вот. Чепиги, 54;
- Ак. Воробьева, 5;
- Героев обороны Одессы, 52;
- Ак. Заболотного, 59/1;
- Д. Ойстраха, 7;
- Балтская дор., 40;
- Хаджибейская взр., 32.
Напомним, в Украине обнаружили первого больного новым штаммом Covid-19. Руководитель отдела эпиднадзора ЦОС Оксана Кошалко комментируя появление этого штамма коронавируса, признала, что он не так смертелен, как предыдущие. Впрочем, пояснила Кошалко, соблюдение противоэпидемических норм это не отменяет.