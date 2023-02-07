Чаще всего в Одессе болеют коронавирусом пенсионеры: где сделать прививку

Вакцинация спасает жизнь

С начала 2023 года в Одессе зарегистрирован 601 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, из них, к сожалению, есть и 14 летальных исходов. Больше всего фиксируют заражение именно у взрослого населения.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

"Динамика распространения COVID-19 по возрастным группам свидетельствует о наибольшем росте заболевания среди взрослого населения в возрасте от 55 лет и старше. С начала года процент заболевания населения в возрасте от 55 лет и старше составляет 39,1% от общего количества случаев заболевания", — говорится в сообщении.

Интенсивность роста заболеваемости зависит от сознания и выполнения простых профилактических мероприятий. Это масочный режим, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, своевременное обращение за помощью соблюдение самоизоляции и вакцинация.

Адреса кабинетов прививок:

Киевский район:

Фонтанская дор., 30/32;

Фонтанская дор., 110;

Ильфа и Петрова, 63/1;

пров. Ушакова, 9;

Шишкина, 48/1;

Ю. Геллера, 43;

Левитана, 62;

Ак. Филатова, 7а.

Малиновский район:

Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;

Болгарская, 38;

И. и Ю. Лип, 1.

Приморский район:

Обсерваторный пер., 8;

М. Говорова, 26;

Пастера, 56;

Торговая, 29/31.

Суворовский район:

Вот. Чепиги, 54;

Ак. Воробьева, 5;

Героев обороны Одессы, 52;

Ак. Заболотного, 59/1;

Д. Ойстраха, 7;

Балтская дор., 40;

Хаджибейская взр., 32.

Напомним, в Украине обнаружили первого больного новым штаммом Covid-19. Руководитель отдела эпиднадзора ЦОС Оксана Кошалко комментируя появление этого штамма коронавируса, признала, что он не так смертелен, как предыдущие. Впрочем, пояснила Кошалко, соблюдение противоэпидемических норм это не отменяет.