Продуктовая безопасность: будет ли Одесщина в этом году с овощами

Фермер на тракторе сажает картофель. Фото: Новини.LIVE

Частичную оккупацию Херсонской области почувствовали на себе все украинцы, ведь именно из этого региона шел основной поток не только арбузов и дынь, но и овощей. Одесские аграрии уже второй год подряд расширяют площади именно под эти культуры, чтобы внутренний рынок не ощущал их нехватки и таким образом сдерживались цены. Вот только выращивать продукцию в военное время становится все сложнее.

О том, с какими проблемами сегодня сталкиваются аграрии, журналисты Новини.LIVE узнавали лично.



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Проблемы аграриев сегодня

Россия, начав войну в Украине, оккупировала более 20% урожайных земель, где выращивались культуры как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Сегодня Одесская область заняла ведущую нишу агросектора, засеяв 14 тысяч гектаров полей овощными культурами, но проблемы, с которыми сталкиваются земледельцы, начинаются уже на момент засевания будущего урожая.

"Сейчас морских путей нет, завозить семена и удобрения приходится наземным транспортом. В результате задержки на границе и стоимость доставки растет. И это повлияло не только на Украину, но и на многие другие страны. Проблемы есть, но стараемся из них выходить и ищем пути так, чтобы как-то сэкономить. Трудно сейчас получить необходимые удобрения, а также препараты от болезней растений и вредителей", — говорит исполнительный директор агрокомпании Мурат Цхадая.

Исполнительный директор Агрокомпании. Фото: Новини.LIVE

Следует также отметить, что на агросектор сегодня оказали сильное влияние блэкауты. Так, урожай, который в прошлом году удалось собрать с трудом, не удалось из-за блэкаутов сохранить. Тоны продукции пришлось просто выбросить, поскольку реализации она не подлежала.

"Зимой, когда были отключения света, холодильники не работали. Для них нужен очень большой объем электроэнергии. Поэтому товар не содержался при соответствующей температуре и начинал гнить. Это увеличило количество отходов, что повлияло на себестоимость", — отмечает Мурат.

Но, несмотря ни на что, агрокомпания продолжает сажать и выращивать овощи. В этом году под эти культуры было выделено 500 га. Здесь уже в ближайшее время рассчитывают получить первый урожай зимнего лука, на подходе молодой картофель. Следующими пойдут томаты, перцы и, конечно же, арбузы и дыни. Сейчас заканчивается посев моркови и посадка поздней картошки.

Саженцы картофеля в поле. Фото: Новини.LIVE

Цена продукции

Вот только посадить — это только начало длинного пути. Растения требуют ухода и внимания. Плюс не стоит забывать о болезнях и вредителях. Если вовремя не предпринять необходимых действий, можно потерять весь урожай, а вместе с ним и деньги, вложенные на начальном этапе. Кроме того, большую роль играют погодные условия и наличие воды.

"Все зависит от многих факторов: в начале сезона была проблема с поливом, дальше не знаем, как будет с погодными условиями. Картофеля можно собрать с гектара как 20 тонн, так и 50. Как и лука. Надеемся в этом месяце уже получить первый товар", — добавляет исполнительный директор агрокомпании.

Трактор высаживает картофель. Фото: Новини.LIVE

Сегодня говорить о том, какой будет цена овощей на полках в магазинах и на базарах, пока никто не берется. Оно и понятно, пока урожая еще нет и в его сбор необходимо вложить еще немало усилий и денег. Плюс рынок диктует свои условия — если продукции слишком много, цены будут опускаться, и наоборот.

Нехватка рук

К тому же аграрии столкнулись с еще одной большой проблемой — нехваткой рабочих рук. Мобилизация ударила по фермерам сильнее, чем в других областях. Пока катастрофически не хватает трактористов и механизаторов, а без них может встать вся работа. Если так пойдет и дальше, то ничего не останется, как учить женщин водить тракторы и чинить технику.

"У нас и так нехватка рук, мы сейчас пытаемся выходить из ситуации увеличением рабочего дня и привлечением женщин. На сегодняшний день предприятие потеряло 30% работников, а что будет дальше — неизвестно. Будем учить на тракторах ездить уже и женщин тоже", — отмечает агроном Сергей Петрович.

Агроном Сергей Петрович. Фото: Новини.LIVE

Вот только где брать женщин для работы в поле, пока тоже непонятно. Сейчас для того, чтобы компания смогла заработать в полную силу, необходимо как минимум увеличить штат на 40 процентов. Но все отлично понимают, что без мужской силы на земле не справиться. Сегодняшняя так называемая квота 50 процентов на бронирование военнообязанных практически ничего не дает.

"Я считаю, что бронирование аграриев от мобилизации необходимо и они должны быть застрахованы. Это пищевая безопасность людей. Кто же тогда будет на земле работать?" — добавляет работник агрокомпании.

Посаженный в поле лук. Фото: Новини.LIVE

Одесчина будет с овощами

Между тем в департаменте аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА уверяют, несмотря на все проблемы и сложности, возникающие с войной, регион будет со всем необходимым. Продовольственной безопасности на сегодняшний день ничего не угрожает. Путем увеличения посадочных площадей по некоторым культурам даже излишки их планируется реализовать в других областях.

"Мы практически получаем те объемы овощей, фруктов и зерновых, которые нам нужны. В этом году мы увеличили преимущественно продукты борщового набора: картофель, свеклу и помидоры. Мы ожидаем получить урожай на уровне 290 тысяч тонн овощной продукции, что почти полностью покрывает потребности области. Также часть мы будем реализовывать в другие регионы", — говорит представитель Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Татьяна Беженар.

Представитель департамента аграрной политики о посевной компании. Фото: Новини.LIVE

Больше овощной продукции сейчас выращивается сразу в нескольких крупных районах: Одесском, Белгород-Днестровском и Измаильском.

Помощь от государства

Сегодня земледельцы и фермеры могут зарегистрироваться в программах от государства, области или международных партнеров. Все зависит от вида занятости — орошение, выращивание овощей и фруктов, животноводство.

"Что касается государственной программы: это льготный кредит 5-7-9. И те новые предприятия, которые планируют открыться в Одесской области, могут зарегистрироваться по этой программе и получить помощь до одного миллиона гривен. Также есть программы по обновлению техники — это компенсация стоимости отечественной техники до 25%. Кроме этого, есть международные программы поддержки фермеров. Каждый аграрий может получить ту или иную помощь, необходимо обратиться за консультацией", — отметила представительница Департамента.

Земледельцы работают на поле. Фото: Новини.LIVE

Украина из-за боевых действий и российской оккупации потеряла из аграрного сектора более 80 миллиардов долларов. А учитывая все общие потребности для его восстановления, необходимо 10 лет и 56 миллиардов долларов. Ну а пока, несмотря на постоянные риски, Одесские земледельцы продолжают уверенно держать продуктовый фронт, снабжая украинцев овощами, фруктами, хлебом.