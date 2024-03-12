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Не забудьте зонтики — синоптики предупредили о погоде в Одессе

12 марта 2024 06:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области сегодня, 12 марта
Женщина с зонтиком на улице. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 12 березня, буде мінливою. Зранку місто накриє густий туман з моря, але через декілька годин він розвіється. Температура повітря становитиме +8 °С вдень і +4 °С вночі. Опади у вигляді дощу очікуються тільки в області. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Температура вночі +3...+5 °С, вдень +6...+8 °С тепла.
  • Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Схід сонця: 11 березня сонце зійшло о 06:16.
Захід сонця: 11 березня сонце зайде о 17:57.
Тривалість світлового дня: 11 годин і 40 хвилини.

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Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями невеликий дощ.
  • Вночі місцями слабкий туман.
  • Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 0...+5 °C, на півночі до - 3 °C, вдень +7...+12 °C тепла.
  • На автошляхах області вночі місцями слабкий туман видимість 500-1000 м.
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Детальний прогноз в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 12 березня

У вівторок, 12 березня, у західних областях пройдуть невеликі, часом помірні дощі, у Карпатах — з мокрим снігом.

Вітер східний / південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західній частині окремі пориви 15-17 м/с.

Температура повітря в західних та південних регіонах вночі +1…+6 °С, вдень +7…+12 °С. У центральних, східних та північних областях вночі -3...-8 °С, вдень +2...+7 °С.

Нагадаємо, народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима. 

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