Опасная погода — в Одессе на завтра объявили штормовое предупреждение

Девушка в городе во время ветра. Фото: Новини.LIVE

Штормовое предупреждение объявили в Одессе на субботу, 20 апреля. В городе ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. Кроме того, возможны осадки в виде дождя. Уровень опасности — желтый.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Одесситов призывают не покидать транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями. В результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Минная опасность

Отметим, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать.

Экстренные службы помощи

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, украинские Карпаты, несмотря на апрель за окном, замело снегом. На высокогорье будет держаться морозная погода и снег.