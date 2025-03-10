Ракетоносители на рейде — угроза для Одесской области

Российские ракетоносители. Фото иллюстративное: Взгляд

Военный флот РФ продолжает создавать угрозу в акваториях Черного и Средиземного морей. Сегодня, 10 марта, враг снова вывел на патрулирование 4 носителя крылатых ракет.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море сейчас находится 1 российский корабль с "Калибрами", который может осуществить до 4 пусков. В Средиземном сейчас на патрулировании четыре судна РФ, три из которых являются носителями 26 крылатых ракет. В Азовской акватории активности врага не зафиксировано.

Актуальная информация. Фото Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За минувшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 3 судна, которые затем двинулись в сторону Босфора. В Азовскую акваторию за это же время в интересах РФ зашли 12 кораблей, 5 из которых затем направлялись в сторону Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о почти 200 выпущенных дронов за одну ночь, а также об атаке на Полтавщину.