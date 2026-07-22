Непогода в Одессе: ограничено движение на улицах и трамваев

Автомобили на затопленной улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Мария Луценко Редактор

На Одессу обрушилась непогода, которая вызвала проблемы на дорогах города. Из-за сильного ливня некоторые улицы оказались под водой, а в других местах коммунальщики устраняют последствия. На нескольких участках движение транспорта временно ограничили или перекрыли. Водителей просят учитывать ситуацию при планировании маршрутов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Ограничения движения

Временно ограничен проезд по улице Балковской — от ул. Червонослободской до ул. Розкидайловской, а также по ул. Среднефонтанской и ул. Инглези. Кроме того, перекрыты отдельные участки следующих улиц:

ул. Приморская — от Газового переулка до Военного спуска;

Французский бульвар — от ул. Гулого-Гуленка до просп. Леси Украинки;

ул. Среднефонтанская — от Среднефонтанской площади до Лунного переулка.

На Французском бульваре, 34, коммунальные службы убирают поваленное дерево. Из-за работы спецтехники возможно замедление движения на ул. Инглези, 10 и 14, ул. Академика Филатова, 90, а также на Люстдорфской дороге, 11.

Общественный транспорт

Из-за погодных условий изменен график движения трамваев. Трамвайный маршрут №1 в настоящее время курсирует через Херсонский сквер. Трамвай №20 временно не работает. Вместо него по маршруту курсирует маршрутное такси.

Работа служб

В настоящее время ливень в Одессе утих, однако коммунальные службы продолжают работать на дорогах и в местах подтоплений. Специалисты устраняют последствия непогоды и следят за ситуацией.

Жителей и гостей города просят не оставлять автомобили возле ливнеприемных решеток и под деревьями. Также горожан призывают без необходимости ограничить поездки по городу и учитывать действующие ограничения движения.

Журналисты Новини.LIVE спросили гостей города, удаётся ли им отдыхать в Одессе во время ежедневных обстрелов. Ведь спокойным такой отдых назвать сложно. И хотя пляжи не пустеют, каждая новая атака ставит туристический сезон под угрозу и заставляет людей решать, стоит ли рисковать ради нескольких дней у моря.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области вблизи села Плахтиевка Белгород-Днестровского района загорелась свалка. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился за его пределы и охватил лесистую территорию и сельскохозяйственные угодья.